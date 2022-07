बिलासपुर : शहर में अघोषित बिजली कटौती को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है. भाजयुमो इसी कड़ी में बिजली की समस्या को लेकर गुरुवार को रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर (Collectorate surrounded by electricity problem in Bilaspur) दिया. भाजयुमो ने बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन भी किया. इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग, प्रशासन और शहर के जनप्रतिनिधि के खिलाफ जमकर नारेबाजी (BJYM demonstration on power cut in Bilaspur) की.

बिलासपुर में कलेक्ट्रेट का हुआ घेराव

जिले में लगातार हो रही बिजली गुल की समस्या को लेकर भाजयुमो आंदोलित हो गई है. कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग, प्रशासन और शहर के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला (Public upset due to power cut in Bilaspur)बोला. भाजयुमो नेताओं ने कहा कि '' बीते कुछ महीनों से लगातार शहर में बिजली की आंख मिचौली हो रही है. इस समस्या से जनता हलकान हैं. बच्चों की पढ़ाई से लेकर लोगों के कामकाज इससे प्रभावित हो रहे हैं. सबसे बड़ी समस्या पानी को लेकर आ रही है. बिजली बंद होने के कारण नलों से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है. लोगों को अपने दिनचर्या के काम करने में काफी समस्या हो रही है.''





स्ट्रीट लाइट रहती है बंद : भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि '' बिजली गुल की समस्या की वजह से आम लोगों की जान जा रही है. सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट बंद रहती है, जिससे दुपहिया और चार पहिया वाहन चालकों को सामने से आ रही गाड़ियां और पैदल चलने वाले लोग दिखते नहीं है, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ गई है. दुर्घटनाग्रस्त लोगों की इलाज के दौरान जान चली जा रही है. स्थानीय प्रशासन, बिजली विभाग और शहर के जनप्रतिनिधियों को इस हालात के लिए भाजयुमो ने जिम्मेदार बताया (Anger against local public representatives and administration in Bilaspur) है. उनका कहना है कि लोग लगातार बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं इसके बाद भी जिम्मेदार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे.''

सरकार को चेतावनी : भाजयुमो ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट का घेराव किया. इस दौरान पुलिस की चाक-चौबंद को धता बताते हुए कलेक्ट्रेट में प्रवेश कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला नेता दीपक सिंह राज्य सरकार सहित जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि ''यदि जल्द ही बिजली गुल की समस्या को दूर नहीं किया गया तो वे राज्य के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे. इसके लिए जिला प्रशासन सहित स्थानीय नेता जिम्मेदार होंगे.''