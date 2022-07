रायपुर : अनजान व्यक्ति से इंस्ट्राग्राम में दोस्ती करना एक कॉलेज छात्रा को भारी पड़ (Cheating on the pretext of buying bitcoin in Gaurela ) गया. जिसमें अंजान व्यक्ति ने बिटक्वॉइन करेंसी खरीदी बिक्री कर पैसे कमाने का झांसा देकर कॉलेज छात्रा को मोबाइल में लिंक शेयर कर उसके और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खाते से 179359 एक लाख उन्यासी हजार तीन सौ उनसठ सौ रुपए खाते से उड़ा (GPM Crime news ) दिए. मामले में गौरेला पुलिस ने पीड़ित शिक्षक की रिपोर्ट पर इंस्ट्राग्राम आईडी धारक इशिका जायसवाल के खिलाफ 420 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई (Cheating in the name of bitcoin in Gaurela)है.

बिटक्वाइन खरीदी का झांसा देकर पूरे परिवार से ठगी

कहां का है मामला : मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है .जहां पर एक शिक्षक की बेटी को अनजान लड़की से दोस्ती करना महंगा पड़ा. रायपुर में रहकर पढ़ाई करने वाली कॉलेज छात्रा जागृति कश्यप को इंस्ट्राग्राम आईडी में इशिका जायसवाल नाम की लड़की से दोस्ती हुई. दोनों आपस मे चैटिंग भी कर रहे थे. तभी इशिका जायसवाल ने जागृति कश्यप को बिटक्वाइन करेंसी खरीदी बिक्री के जरिये पैसे कमाने का लालच देकर झांसे में (gaurela cyber crime) लिया.

कैसे की ठगी : इशिका जायसवाल ने जागृति को यूपीआई और मोबाइल लिंक के आधार पर ट्रांजेक्शन करने को कहा. जागृति उसके पिता, मां और बहन समेत कुल छ: खातों से उसने भेजे गए लिंक को जोड़ा और 1 लाख 79 हजार 359 रुपए उड़ा दिए. जिस लिंक को जागृति को भेजा गया था वो फोन पे का था.जो हैदर अली के नाम से ऑपरेट हो रहा था. खातों से जब पैसे कटने का मैसेज आया तो सभी लोग हैरान हो गए. जिसके बाद उन्हें जागृति से पता चला कि इशिका के लिंक को शेयर करने के बाद पैसा खाते से कटे हैं.

थाने में दर्ज हुई शिकायत : जिसके बाद जागृति अपने परिजनों के साथ गौरेला थाने पहुंचकर इंस्ट्राग्राम आईडी धारक इशिका जायसवाल के खिलाफ बिटक्वाइन करेंसी खरीदी बिक्री का झांसा देकर 179359 रुपयों की ठगी किये जाने का मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने मामले में 420 का अपराध दर्ज करते हुए मामले में जांच शुरू कर दी है. ऐसे फ्रॉड लोगों से सतर्क रहने की सलाह दे रही है.