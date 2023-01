सिरगिट्टी परिक्षेत्र में सिटी बस चलाने की मांग

बिलासपुर: दरअसल कोरोना काल के बाद बिलासपुर में 5 दिसंबर से सिटी बस को शुरू कर दी गई है. demand for city bus in bilaspur वहीं सिटी बस शुरू होने से आमजनों ने राहत की सांस ली है. वह भी इसलिए क्योंकि कोरोना के दौरान छोटे स्टेशनों पर ट्रेनों को बंद किया गया था. public demand for city bus जो ठहराव अब तक बहाल नहीं हो सका है. bilaspur news update ऐसे समय में सिटी बस शुरू होने से उन लोगों को शहर से कनेक्टिविटी का दोबारा साधन मिल गया है.



नौकरीपेशा और आमजन सिटी बस की मांग कर रहे: शहर में कारोबारी हो या अन्य कामकाज करने वाले लोग. demand for city bus in bilaspur जिन्हें अपने काम के सिलसिले में शहर और आसापास के इलाके में आना-जाना करना पडता हैं. उन्हे ऑटो के बजाए सिटी बस से काफी सहूलियत होती है. public demand for city bus इसके पूर्व कोरोना काल मे ट्रेन और बस बंद होने से हजारों लोगों की नौकरी चली गई. माहौल सामान्य होने के बाद भी ट्रेन और सिटी बस शुरू नहीं होने से कुछ लोग जरूर अपने साधन से आते जाते रहे. हलात सामान्य होने के बाद हलांकि सिटी बस शुरू हो गई है. bilaspur news update लेकिन यह सुविधा पूरी तरह से शुरू नहीं होने के कारण लोग परेशान हैं.

सिरगिट्टी परिक्षेत्र में भी सिटी बस चलाने की मांग: शहर में ऑटो चालकों की मनमानी और मनमाफिक किराया वसूलने से परेशान होकर आमजन भी सिटी बस चलाने की प्रशासन से मांग कर रहे हैं. demand for city bus in bilaspur बता दें कि बिलासपुर नगर निगम में शहर के आसपास के अन्य जगहों को भी विस्तार कर शामिल किया गया है. जिसमें तिफरा और सिरगिट्टी नगर पंचायतें सहित कुछ ग्राम पंचायत भी शामिल हैं. public demand for city bus. चूंकि यह इलाका शहर से लगा हुआ है. bilaspur news update इसलिए सिरगिट्टी इलाके से नये बस स्टैंड तिफरा से रेलवे स्टेशन,पुराने बस स्टैंड चौक जैसे इलाके में लोग सिटी बस संचालन की मांग कर रहे हैं.