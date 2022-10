बिलासपुर: बिलासपुर में दीपावली का पर्व इस बार व्यापारियों के लिए धनवर्षा वाला (Business booms on Diwali and Dhanteras in Bilaspur) साबित हुआ है. ऑटो सेक्टर से लेकर गोल्ड मार्केट और क्लॉथ सेक्टर में ग्राहकों की भीड़ रही. जिले में लगभग 4 से साढ़े चार सौ करोड़ रुपए के बिजनेस होने की उम्मीद जताई गई है. व्यापारियों ने बताया कि इससे भी ज्यादा के बिजनेस हुए होंगे उनके पास अभी सही आंकड़े तो नहीं आया है. व्यापारी पर्व खत्म हो के बाद सही आंकलन कर जानकारी देने की बात कर रहे हैं. अनुमानित व्यापार की बात करें तो 4 से साढ़े 4 सौ करोड़ से ज्यादा का व्यापार हुआ है. Crores of business on Diwali in Bilaspur

बीते तीन साल में पहली बार बंपर बिजनेस: न्यायधानी में इस बार तीन साल के मुकाबले में काफी अच्छा व्यापार हुआ है. धनतेरस से लेकर दीपावली के दिन बाजार में काफी रौनक रही. ऑटो सेक्टर, गोल्ड मार्केट और क्लॉथ सेक्टर में ग्राहकों की भारी भीड़ रही. इस वर्ष धनतेरस पर धन की वर्षा हुई और व्यापारियों को उम्मीद से ज्यादा बिजनेस करने का मौका मिला. व्यापारी इतना व्यापार कर लिए कि उनके पास गोल्ड और ऑटो सेक्टर में माल ही नहीं बचा जिसे सेल कर सकें. Business booms on Diwali and Dhanteras in Bilaspur

गोल्ड मार्केट में आई तेजी: इस बार बाजार में सबसे ज्यादा खरीदी गोल्ड सेक्टर में हुई. शहर और जिले में व्यापारी जितना गोल्ड स्टॉक करके रखे थे. उससे कहीं ज्यादा गोल्ड की डिमांड रही. व्यापारी गोल्ड मार्केट में व्यापार की उम्मीद कम रखे थे. लेकिन इस बार उम्मीद से ज्यादा गोल्ड की मांग रही. सोने के दाम में आई गिरावट ने गोल्ड मार्केट में धन की वर्षा कर दी. लोग जहां 2 ग्राम 5 ग्राम के सिक्के लेते थे. वहीं एक तोले के सिक्के के साथ ही ज्वैलरी की जमकर खरीदी हुई. बिलासपुर सर्राफा व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजीव सलूजा ने बताया कि इस बार सिर्फ सोने की अगर बात करें तो 50 से 70 करोड़ और चांदी को मिला ले तो लगभग 100 करोड़ का बिजनेस हुआ है. फिलहाल सही आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन व्यापारियों से मिले इनपुट में 50 से 70 करोड़ और 100 करोड़ के बिजनेस होने की उम्मीद जताई गई है. diwali 2022

ऑटो सेक्टर में दो पहिया चार पहिया वाहनों के लिए लंबी लाइन रही: दोपहिया और चार पहिया वाहनों की इस बार काफी डिमांड रही. इस बार महंगी कार और महंगी बाइक की खूब खरीदी हुई. अलग अलग कंपनियों के दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए लंबे समय से नंबर लगे हुए थे. ग्राहक धनतेरस और उसके दूसरे दिन भी वाहनों की खरीदी करते रहे. जानकारों के मुताबिक ऑटो सेक्टर में 70 से 80 करोड़ का बिजनेस हुआ जिसमें चार पहिया वाहनों की हिस्सेदारी अधिक रही. चार पहिया वाहनों में लग्जरी कार के साथ ही नए मॉडल के कार की डिमांड अधिक रही. ग्राहक 6 महीने पहले से ही इन कारों के लिए बुकिंग करा चुके थे. ठीक धनतेरस और उसके दूसरे दिन डिलीवरी के लिए एजेंसियों में पहुंचते रहे. कार शोरुम के अधिकारी दीपक तिमोथी ने बताया कि "इस बार ऑटो सेक्टर में महंगी कार और टॉप मॉडल की कारों की डिमांड बहुत ज्यादा रही".

क्लॉथ और सजावटी सामानों की हुई जमकर खरीदी: कपड़ा बाजार भी इस बार काफी तेजी देखी गई. महंगे से महंगे नए फैशन के कपड़े की डिमांड अधिक रही. इस बार ग्राहक ऑनलाइन कपड़ों की खरीदी की बजाय दुकानों तक पहुंचकर जमकर खरीदारी की. इसके अलावा पर्दा, चादर और घर के सजावटी सामानों पर भी लोगों ने खूब पैसा खर्च किया. माना जा रहा है कि इस बार कपड़ा मार्केट के अलावा दूसरी खरीदी में लोगों ने 2 से ढाई सौ करोड़ रुपए का व्यापार किया है. जिले में पिछले 1 सप्ताह के अंदर कपड़ा खरीदी करने वालों की कपड़ा दुकानों में भीड़ देखी जा रही थी. दीपावली का पर्व पिछले 3 सालों के मुकाबले इस साल व्यापारियों के लिए काफी शुभ रहा.