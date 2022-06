बिलासपुर: जांजगीर चांपा में बोरवेल से बाहर निकलने के बाद राहुल का इलाज अपोलो अस्पताल में चल रहा (Brave Boy Rahul health improves) है. राहुल का एक वीडियो आज जारी किया गया है. जिसमें राहुल अपने पैरों से चलने लगा है. राहुल को घटना के बाद से आज पहली बार चलते हुए देखा गया है. अभी राहुल को हल्के से सहारे की जरूरत पड़ रही है लेकिन जल्द ही राहुल अपने से चलने और दौड़ने लगेगा. राहुल का इलाज कर रहे डॉक्टर रोजाना ही राहुल में नया इम्प्रूवमेंट देख कर इसे चमत्कार मान रहे (Improvement in health of Rahul Sahu of Janjgir Champa) हैं.

जाको राखे साईंया मार सके ना कोय: कहते हैं "जाको राखे साईंया मार सके ना कोय" ... बोरवेल में 60 फीट नीचे गिरकर 106 घंटे से अधिक समय उसमें गुजारने के बाद इतनी जल्दी ठीक होना, ये एक चमत्कार ही है. राहुल में रोज नए-नए सुधार और नई एक्टिविटी ने अपोलो के डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया है. माना जा रहा है कि राहुल जल्द ही ठीक होकर वापस अपने गांव, अपने लोगों और अपने परिवार के पास चला जाएगा.

ब्रेव बॉय राहुल साहू की सेहत सुधरी

यह भी पढ़ें: ब्रेव बॉय राहुल साहू का डॉक्टरों के साथ खेलते वीडियो वायरल

कौन है राहुल साहू : जांजगीर जिला के मालखरौदा के पीड़ित गांव का रहने वाला 10 वर्षीय राहुल किसान परिवार का बच्चा है. वह 10 जून शुक्रवार को घर के पीछे 80 फीट गहरे सूखे बोरवेल में गिर गया था. राहुल बोरवेल में 60 फीट तक नीचे चले गया था. 10 तारीख को राहुल दोपहर के समय बोरवेल में गिरा था. 14 तारीख की रात 12:00 बजे के बाद राहुल को रेस्क्यू कर निकाला गया. राहुल को बचाने के लिए लगभग 106 घंटे रेस्क्यू किया गया, तब कहीं जाकर वह बोरवेल से बाहर निकला. मंगलवार की देर रात राहुल को बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था. तब से अब तक राहुल का इलाज अपोलो अस्पताल में ही चल रहा है.

राहुल की सेहत में लगातार हो रहा सुधार: राहुल का इलाज कर रहे डॉक्टरों की टीम ने बताया कि राहुल को जब अस्पताल लाया गया था, तब भी राहुल की स्थिति इतनी खराब नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी. राहुल के इलाज के दौरान डॉक्टरों की टीम को पता चला कि उसके शरीर के खुले जख्मो में जानलेवा बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया है, जिसके इलाज के लिए हेवी एंटीबायोटिक डोज दिया जा रहा था. इलाज के दौरान डॉक्टरों को पता चला कि राहुल का शरीर काफी तेजी से दवाइयों का उपयोग कर रहा है और उसके शरीर के संक्रमण तेजी से खत्म हो रहे है. डॉक्टरों ने बताया कि राहुल का शरीर इतनी तेजी से खुद को ठीक कर रहा है, जैसे मानों कोई चमत्कार हो रहा हो.