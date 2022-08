बिलासपुर : दो दिन तक लगातार हुए बारिश ने बिलासपुर स्मार्ट सिटी की पोल खोल कर दी ( Bad condition of smart city project in Bilaspur ) है. बिलासपुर के आसपास वार्ड और स्मार्ट सिटी में न तो ड्रेनेज की कोई व्यवस्था है और ना ही बारिश के पानी के निकासी का कोई ठोस प्लान है. करोड़ों का फंड होने के बाद भी स्मार्ट सिटी अब तक पानी निकासी के स्थाई समाधान को लेकर कोई प्रोजेक्ट और प्रस्ताव नहीं बना सका है. इधर बिलासपुर शहर से लगे बिल्हा ब्लाक के सिरगिट्टी मे जलभराव के बीच जनता परेशान दिख रही है. कई वार्ड मोहल्ले, घर, स्कूल अब भी जलमग्न हैं. छोटे बच्चे स्कूल परिसर में भरे पानी में नाव बनाकर तैरते नजर आ रहें. वहीं निगम अपनी लाचारी का ठीकरा प्रकृति पर फोड़ रहा (waterlogging at many places in bilaspur) है.





स्मार्ट सिटी हुई पानी पानी : दरअसल बिलासपुर शहर को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है.करोड़ों के कई प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के तहत शहर में संचालित हैं. लेकिन विडंबना है कि स्मार्ट सिटी में स्मार्ट ड्रेनेज और वाटर लॉगिंग की समस्या के समाधान को लेकर कोई प्लान नहीं है. स्मार्ट सिटी के करोड़ों रुपए जरूरी सुविधाओं से परे केवल रंग रोगन में फूंके जा रहे (Bilaspur Corporation claim failed) हैं.

कहां गए करोड़ों रुपए : स्मार्ट सिटी से अब तक शहर के वाटर लॉगिंग और ड्रेनेज की समस्या के स्थाई समाधान के लिए कोई ठोस और बड़ा प्लान तैयार नहीं किया जा सका है. इसका प्रभाव ये हो रहा है कि बारिश के साथ शहर जलमग्न हो रहा है. लोगों के घर, दुकानों के साथ मोहल्लों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो रही है. यही नहीं स्थिति ये है कि कई जगहों और दुकानों से पानी निकलने में 24 से 48 घंटे लग जा रहे हैं. लोगों को या तो घरों में कैद होना पड़ रहा है. या फिर लोग घर छोड़कर दूसरे जगह चले जा रहे हैं.





किन इलाकों में भरा पानी : शहर के सिरगिट्टी, तोरवा, सरकंडा, तालापारा,दयालबंद, जरहाभांटा, तिफरा, मन्नाडोल, विद्या नगर, व्यापार विहार, पुराना बस स्टैंड, उसालापुर, बंधवापारा जैसे क्षेत्र सबसे ज्यादा जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं. इन क्षेत्रों में जलभराव की ये समस्या लंबे समय से है, हर बारिश में यहां लोगों को वाटर लॉगिंग की समस्या से परेशान होना पड़ता है. इसके बावजूद स्मार्ट सिटी और निगम समस्या के समाधान में फेल साबित होते रहे हैं. इनकी लाचारी यहीं तक नहीं है, दो दिन तक लगातार हुए बारिश में जलभराव के कारण जनता परेशान रही लेकिन इसके बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल सकी.

ये भी पढ़ें- बिलासपुर में आफत की बारिश घरों में घुसा पानी

क्या है निगम का कहना : अब भी कई क्षेत्र जलभराव के कारण प्रभावित हैं. लेकिन जिम्मेदारों के पास पानी निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है. निगम खुद ही पानी उतरने का इंतजार कर रहा है. इधर निगम खानापुर्ति कर अपने इस लाचारी का ठीकरा प्रकृति पर फोड़ रहा है. ज्यादा बारिश को इस समस्या का कारण बता रहा है. वहीं निगम के जिम्मेदार और वर्तमान पार्षद पर भी इस समस्या को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. विपक्ष के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि '' पूर्व में जब यह नगर पंचायत था तो सारी समस्याओं का हल पहले ही व्यवस्थित कर लिया जाता था. लेकिन निगम और स्मार्ट सिटी में आने के बाद समस्या के लिहाज से ठोस और कारगार प्लान नहीं बन पा रहे हैं.