गौरेला पेंड्रा मरवाही : पीएमजीएसवाई की घटिया सड़क निर्माण की पोल खुल गई (bad condition of corrupt road in Gaurela ) है. जहां पर महज 15 दिन पहले बनीं सड़क उखड़ गई है. जिसके बाद अब ठेका कंपनी एवं अधिकारियों भ्रष्टाचार को छिपाते हुए सड़क पर लीपापोती करते हुए डामर की सड़क में सीमेंट कंक्रीट भरकर भ्रष्टाचार को ढक रहे हैं. मामला गौरेला से पकरिया होते हुए अमरकंटक मार्ग (Amarkantak route from Gaurela via Pakariya) का है.पीएमजीएसवाई के तहत गौरेला से पकरिया दुर्गा धारा होकर तीर्थ स्थली अमरकंटक जाने वाले निर्माणाधीन सड़क मार्ग को ठेकेदार ने पिछले दिनों भरी बरसात में रातों रात बनाया (Gaurela Amarkantak road built in rain) था.

क्यों आई ऐसी नौबत : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 5.50 करोड़ की लागत से बन रहे इस सड़क निर्माण की निगरानी भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारी नहीं कर रहे हैं. जिसके कारण ठेकेदार ने सड़क निर्माण में मनमानी एवं लीपापोती करते हुए घटिया निर्माण (Road worth crores wasted in Gaurela) किया. जिसके बाद अब लगभग 15 दिनों में ही अब ये सड़क हाथों से उखड़ रही है. सड़क पर लीपापोती करते हुए ठेकेदार अब डामर की सड़क पर सीमेंट कंक्रीट का लेप लगाकर भ्रष्टाचार पर लीपापोती कर रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार जहां एक ओर अमरकंटक से सटे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ऐसे तीर्थ स्थानों जो छत्तीसगढ़ के हिस्से में है उनको विकसित कर रही है.वहीं दूसरी तरफ इन स्थानों में पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो सड़क बन रही है वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है.

कहां बनीं भ्रष्टाचारी सड़क : अमरकंटक पहुंचने का सबसे सरल एवं नजदीकी सड़क मार्ग जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 5:50 करोड़ की लागत से बन रहा है वह सड़क निर्माण ठेका कंपनी की मनमानी एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण बनने के साथ ही बर्बाद हो गया है. ठेका कंपनी की अनियमितता का आलम यह है कि गौरेला से पकरिया होकर दुर्गा धारा अमरकंटक जाने वाली सड़क बरसते पानी में बनाई गई. जिसके कारण यह सड़क बनते बनते ही 15 दिन उखड़ने लगी. जबकि जिले के पर्यटन विकास की दृष्टि से यह सड़क अत्यंत महत्वपूर्ण है. पेंड्रारोड रेलवे स्टेशन से पकरिया पशु प्रजनन केंद्र होते हुए दुर्गाधारा, धर्म पानी मार्ग से अमरकंटक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग है.

किस कंपनी को मिला था ठेका : दुर्गम पहाड़ियों एवं मनोरम घाटियों से होकर जाने वाली इस जर्जर सड़क को बनाने काम का ठेका कंपनी डीसी कंस्ट्रक्शन (DC Construction made a poor road in Gaurela)को मिला जिसने मनमाने ढंग से सड़क का अनियमित निर्माण भरी बरसात में किया जिसके कारण सड़क बनने के साथ उखड़ रही है और उस पर लीपापोती हो रही है. भरी बरसात में घटिया सड़क निर्माण के संबंध में जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता एमडी यादव से बात की गई तब उन्होंने रात होने के बाद डामर बिछाने के काम को गलत बताते हुए कहा कि ''यदि गिरते पानी में काम किया गया है तो यह गलत है.'' उन्होंने काम का परीक्षण कराते हुए काम को निरस्त करने की भी बात कही .वहीं साइट पर विभाग के कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर किए गए सवाल के जवाब में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि ''इसका भी परीक्षण करा लिया जाएगा यदि कर्मचारी मौजूद नहीं है तो वह निगरानी कैसे करता होगा जांच के बाद कर्मचारी एवं ठेकेदार दोनों पर कार्यवाही की जाएगी.'' वहीं जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल अब से इस सड़क में हो रही अनियमितता के संबंध में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि '' गलत समय में यह सड़क बनाई जा रही है जो गलत है.उन्होंने जांच कर कार्यवाही की बात कही है.''