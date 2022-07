गौरेला पेंड्रा मरवाही : वेतन विसंगति दूर करने के लिए रायपुर जाकर विधानसभा घेराव और वादा निभाओ रैली की रणनीति बनाकर निकले सहायक शिक्षकों को पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन में पुलिस ने हिरासत में ले लिया. सभी शिक्षकों को रेलवे स्टेशन से बसों में भरकर गुरुकुल के जिम्नेशियम हॉल लाया गया. शिक्षकों ने इसे सरकार की दमनकारी नीति करार ( Assistant teacher detained in Gaurela Pendra Marwahi) दिया.

सहायक शिक्षकों के आंदोलन पर पुलिस का साया

क्यों शिक्षक कर रहे प्रदर्शन : वेतन विसंगति दूर करने की मांग (Assistant teachers are demanding to remove salary discrepancy) को लेकर रायपुर प्रदर्शन करने जा रहे शिक्षकों का आरोप है कि '' अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने के लिए रायपुर जाना चाहते (Movement of assistant teachers in Gaurela Pendra Marwahi) हैं. जिसके लिए पहले से ही जिला कलेक्टर के साथ-साथ प्रशासन को सूचना दी थी. लेकिन आज जब रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद पुलिस ने सभी सहायक शिक्षकों को पकड़ लिया. यह कार्यवाई सिर्फ पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन में नहीं बल्कि मरवाही और पेंड्रा में भी की गई है. वहां भी सहायक शिक्षक लगातार अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं.''

सहायक शिक्षकों में आक्रोश : शिक्षक इसे छत्तीसगढ़ सरकार की दमनकारी नीतियों के तहत उठाया गया कदम बता रहे हैं. हिरासत में लिए गए शिक्षकों का कहना है कि ''अपनी मांगों को रखना हमारा अधिकार है. यह हमारे अधिकारों का हनन है. हमारे फेडरेशन ने इसकी सूचना पहले ही शासन प्रशासन को दे रखी थी. जिसके तहत आज हम वादा निभाओ रैली में शामिल होने जा रहे थे. लेकिन सरकार ने हमें जाने नहीं दिया. रास्ते में ही पकड़कर अस्थाई जेलों में ठूंस दिया.'' शिक्षक लगातार हॉल के अंदर भी नारेबाजी करते रहे.