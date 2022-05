गौरेला पेंड्रा मरवाही : महिला के व्हाट्सएप में अश्लील फोटो और मैसेज भेजकर परेशान करने वाले युवक को गौरेला पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजाहै.आरोपी युवक पहले तो रेंडमली मोबाइल नंबर डायल करता और जब कोई महिला फोन रिसीव करती तो नम्बर सेव कर उसे व्हाट्सएप नंबर पर अश्लील फोटो और मैसेज भेजकर परेशान (One who sends obscene message to woman in Gaurela)करता है.





कहां का है मामला : दरअसल पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र (gourela police station area)का है. जहां एक महिला ने गौरेला थाने में अज्ञात युवक के खिलाफ अश्लील मैसेज और फोटो भेजने की शिकायत दर्ज कराई थी. महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी युवक का डिटेल खंगाला.

कहां से हुई गिरफ्तारी : राजनादगांव जिले के चिखली चौकी इलाके (Chikhali Chowki area of ​​Rajnadgaon district) में दबिश देकर युवक को गिरफ्तार किया. आरोपी युवक राजेश देवांगन ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह ड्राइविंग का काम करता है. मोबाइल से कोई नंबर डायल करता और जब कोई महिला फोन रिसीव करती तो उस नंबर को सेव कर उसमें अश्लील फोटो और मैसेज भेज कर परेशान करता था. फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक राजेश देवांगन को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है.