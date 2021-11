बिलासपुर : 2 साल से कोरोना की वजह से मार्केट पूरी तरह से सुस्त था. इस बार दीपावली का पर्व बाजार के लिए खुशियां लेकर आया है. मार्केट में खरीदारों की रौनक दिखी. बाजार पूरी तरह ग्राहकों से गुलजार रहा. दुकानदारों के चेहरे में खुशियां साफ दिखने लगी हैं. एक अनुमान के हिसाब से बिलासपुर में धनतेरस पर लगभग ढाई सौ करोड़ का बिजनेस (Business worth about two hundred and fifty crores on Dhanteras) हुआ है. इस धनतेरस ने बिलासपुर के बाजार में धन की वर्षा कर दी है. व्यापार के सभी सेक्टर्स मे ग्राहकों की भीड़ उमड़ गई. ऑटोमोबाइल, रेडीमेड कपड़ा, बर्तन, सराफा सहित सभी बाजारों में लोगों की भीड़ लगी रही. खरीदारी का सिलसिला देर रात तक चलता रहा.



ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा बिजनेस

धनतेरस पर्व धातु लेने की परंपरा ऑटोमोबाइल सेक्टर में धूम मचा दी है. टू व्हीलर फोर व्हीलर के बाजार में सबसे ज्यादा बिजनेस हुआ. शहर में फोरविलर की एक दर्जन से ज्यादा एजेंसीज है और और इतने ही टू-व्हीलर के भी हैं. एक अनुमान के हिसाब से इस बार डेढ़ सौ करोड़ का बिजनेस हुआ है. बाजार में 15 लाख से 90 लाख तक की गाड़ियां बिकीं और टू-व्हीलर की भी खूब बिक्री हुई.





कपड़ा बाजार में भी खूब हुआ कारोबार

दीपावली पर कपड़े का भी बाजार काफी चलता है. महंगे से महंगे कपड़े लोग खरीदते हैं. बिलासपुर शहर में अगर रेडीमेड कपड़ों के शोरूम की बात करें तो लगभग चार से पांच सौ शोरूम हैं, जहां ब्रांडेड और लोकल कपड़े उपलब्ध रहते हैं. कपड़ा का बाजार लगभग 50 करोड़ का रहा. यदि हम बात करें तो अनुमानित 50 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस क्लॉथ सेक्टर में हुआ है.

अन्य सामग्री का बाजार भी अछूता नहीं रहा. मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ ही कपड़ा और सर्राफा बाजार ग्राहकों से गुलजार रहा. अनुमान के हिसाब से यहां 100 करोड़ से ज्यादा का सर्राफा का बिजनेस हुआ है.