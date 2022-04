बीजापुर : जिले के तुमानार इलाके (Murder in Bijapur Tumanar) में पति ने मामूली विवाद को लेकर पत्नी पर जानलेवा हमला किया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना 6 अप्रैल की बताई जा रही है. मृतका की बहन ने पुलिस को बताया कि 6 अप्रैल को उसकी दीदी और जीजा सोमलू के बीच राशन को लेकर विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर सोमलू ने अपनी पत्नी के गले में कुल्हाड़ी से वार कर (Wife murdered with an ax in Bijapur ) दिया. ये वार इतना घातक था कि पत्नी वहीं ढेर हो गई. पत्नी को मरा हुआ देखकर सोमलू मौके से भागकर जंगलों में छिप गया. एक दिन बाद इस घटना का पता परिजनों को लगा. जिसकी सूचना पुलिस को दी गई.



घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ा: बीजापुर के तुमानार इलाके की पुलिस को जैसे ही सूचना मिली कि किसी ने अपनी पत्नी की हत्या (Murder in Bijapur Tumanar) कि है, वो मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृत शरीर के पास से कुल्हाड़ी को जब्त किया और आरोपी की तलाश में जुटी. इसके बाद ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी जंगलों में छिपा है. पुलिस ने जंगल की घेराबंदी करके आरोपी सोमलू को ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. आरोपी ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस की मानें तो इलाके में तीन साल पहले भी किसी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की गई थी. अब पुलिस हत्या के मामले में भी सोमलू से पूछताछ कर रही है.