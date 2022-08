बीजापुर : जिले में पिछले 72 घण्टों से लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर नदी नाले उफान पर (Flood like situation in Bijapur) हैं. कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात हो गए (Heavy Rain in bijapur) हैं. तुमनार पुल में बाढ़ आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है. मरी और चेरपाल नदी भी बाढ़ की चपेट में होने से आवागमन बंद है. नैमेड से कुटरू मार्ग 8 घण्टे बंद रहने के बाद दोपहर में बहाल हो गया है. जिले में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है. राष्ट्रीय राजमार्ग 63 बीजापुर से जगदलपुर जाता है. यह राजमार्ग पिछले 9 घण्टों से बंद (Flood due to rain in many villages in Bijapur) है.

कैसे हैं हालात : तुमनार पुल के ऊपर से करीब 2 फीट पानी बह रहा है. जिससे एनएच में आवाजाही बंद हो गई है. भैरमगढ़ तहसीलदार जुगल किशोर पटेल ने बताया कि '' एनएच बंद होने से लोग कोडोली से फरसपाल होते हुए आना जाना कर रहे हैं. यात्री बसें भी इसी मार्ग से आवागमन कर रही हैं. बारिश थमने के बाद देर शाम तक मार्ग बहाल हो सकता है. मिरतुर से पहले मरी नाला में भी पानी भरे होने से इस मार्ग पर भी आवाजाही बंद (Heavy rain in many areas of Bastar) है.'' बीजापुर तहसीलदार डीआर ध्रुव ने बताया कि ''धनोरा से कुटरू मार्ग दोपहर में खुल गया है. पोंजेर नाला से पानी जरूर उतर गया है, लेकिन इस नाला से दो पहिये वाहन ही गुजर रहे हैं. चेरपाल नदी 24 घण्टे से उफान पर होने से यह भी बंद है.''

कुटरु और आवापल्ली में स्थिति सामान्य : कुटरू तहसीलदार फनेश्वर सोम ने बताया कि '' नैमेड से कुटरू मुख्य मार्ग 8 घण्टे बाधित रहा.सुबह 7 बजे से नैमेड कुएनार के बीच नयापारा नाला में बाढ़ आने से यह मार्ग बंद हो गया था. दोपहर 2 बजे के करीब पुल से पानी उतरते ही यह मार्ग बहाल हो गया हैं. आवापल्ली तहसीलदार अश्वनी गावड़े ने बताया कि '' तालपेरु और यंगपल्ली में बाढ़ की स्थिति निर्मित जरूर हुई थी. लेकिन शाम तक जलस्तर के घटते ही पुल से पानी उतर गया है और यह मार्ग बहाल हो गए (Trouble due to heavy rain in Bijapur)हैं.''

कैसा है भोपालपट्टनम का हाल : भोपालपट्टनम तहसील में भी बारिश लगातार जारी है. हालांकि यहां कही भी बाढ़ की स्थिति की खबर नहीं मिली है. डिप्टी कलेक्टर और बाढ़ आपदा प्रभारी पवन कुमार प्रेमी ने बताया कि '' 6 तारीख को मौसम विभाग ने 72 घण्टों के लिए रेड अलर्ट जारी किया था. लेकिन 72 घण्टे पूरे होने के बाद भी बारिश की स्थिति सामान्य नहीं हो पाई हैं. आने वाले दो दिन भी बारिश से प्रभावित रहेंगे.''