बीजापुर: बीजापुर में करोड़ों के तेंदूपत्ता गायब होने का मामला सामने आया (Tendupatta worth crores was stolen in Bijapur) है. प्रबंध संचालक वनोपज सहकारी यूनियन ने गोदाम प्रभारी और तत्कालीन ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज कराया (Tendupatta stolen in Bijapur )है.

दो लोगों पर मामला दर्ज: पुलिस की मानें तो डीएफओ वनमण्डल बीजापुर ने यहां के कोतवाली में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. तेंदूपत्ता लॉट क्रमांक 8 इलमिडी में सीजन 2019 के क्रेता और गोदाम प्रभारी के खिलाफ डीएफओ अशोक पटेल ने मामला दर्ज कराया है. अशोक पटेल जिला वनोपज सहकारी यूनियन बीजापुर के प्रबंध संचालक हैं.

ये है पूरा मामला: प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति इलमिडी के 16 फड़ों के पत्तों का संग्रहण क्रेता द्वारा इस गोदाम में किया गया था. 4 हजार 68 वास्तविक बोरा और 3 हजार 1 सौ 85.470 मानक बोरा था. शिकायत के अनुसार राकेश बिल्ला ने निर्धारित तिथियों में शुल्कों का भुगतान न किए जाने पर लाट निरस्त कर करारनामा खत्म कर दिया था. जब गोदाम खोल कर पत्तों की गिनती हुई तो गोदाम प्रभारी के हाथ-पांव फूल गए. गोदाम में रखे 4 हजार 68 वास्तविक बोरों की जगह 2 हजार 2 सौ 16 वास्तविक बोरा और 918.088 मानक बोरा ही पाया गया. 1 हजार 8 सौ 52 मानक बोरा की कमी पाई गई. यानी एक करोड़, सैंतालीस लाख, तिरपन हजार, आठ सौ पचपन रुपए का नुकसान हुआ.

मामले की जांच जारी: गोदाम में भंडारित मात्रा की पूरी जवाबदारी गोदाम प्रभारी की है. गोदाम भंडारण के बाद गोदाम की चाबी ठेकेदार और गोदाम प्रभारी के पास होती है. बिल्ला राम बाबू ठेकेदार, सुल्तानपुर तेलंगाना और गोदाम प्रभारी राजेंद्र देवांगन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. बीजापुर सिटी कोतवाली टीआई शशिकांत भारद्वाज ने बताया ''मामले की जांच जारी है. फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है.''