बीजापुर : जिले के मोरमेड़ सरपंच पतिराम कुडियम की नक्सलियों द्वारा हत्या किये जाने का मामला सामने आया (Naxalites killed sarpanch in Bijapur Mormed) है. नक्सलियों ने मंगलवार की रात 7 बजे के आसपास सरपंच पतिराम कुडियम का अपहरण कर लिया था.अपहरण के बाद धार-धार हथियार से सरपंच की हत्या कर दी गई. मृतक ग्राम पंचायत मोरमेड का सरपंच था.

क्यों हुई सरपंच की हत्या :सूत्रों ने बताया कि सरपंच पतिराम कुडियम की हत्या (Sarpanch Patiram Kudiyam murdered in Bijapur Mormed) का कारण पुलिस मुखबिरी होना बताया जा रहा है. बीजापुर से 20 किमी दूर तोयनार थाना क्षेत्र (Naxalite incident in Toyanar police station area of Bijapur) का ये पूरा मामला है. एएसपी पंकज शुक्ला (ASP Pankaj Shukla)से जानकारी लेने पर बताया कि '' ये पूरी घटना मोरमेड़ में हुई. मामले की जानकारी लेने के बाद ही सही स्थिति बताई जा सकती है.''

किसने दी पुलिस को जानकारी : तोयनार के टीआई मनीष पांडे ने बताया कि ''घटनास्थल थाने से लगभग 8 किमी दूरी पर है. गांव से परिजनों की ओर रिपोर्ट दर्ज करवाई जाने की बाद ही जानकारी मिली पायेगी. परिजन मृतक सरपंच का शव पोस्टमार्टम के लिए तोयनार लेकर आए हैं.''

पहले भी अगवा करके हुईं हैं हत्याएं : इससे पहले बीजापुर ब्लॉक के ग्रामपंचायत कांदुलनार के गुड़ीपाल में नक्सलियों ने बीते दिन दो ग्रामीणों को अगवा कर लिया था. जिसमे से एक ग्रामीण की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी. नक्सलियों ने हत्या कर शव को जंगल मे फेंक (Naxalites kill villager in Bijapur) दिया था . जबकि अगवा हुये दूसरे ग्रामीण भीमा को रिहा किया गया था. पूरा मामला मोदकपाल थाना क्षेत्र का था.