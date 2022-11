बीजापुर: बीजापुर नक्सली मुठभेड़ मामले में नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है. मुठभेड़ में चार नक्सलियों के मारे जाने की बात इस प्रेस नोट में नक्सलियों ने कबूली (Maoists accepted death of Naxalites bijapur) है. बीजापुर में 26 नवंबर को पोमरा के जंगल में मुठभेड़ हुई थी. नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के प्रवक्ता मोहन ने प्रेस नोट जारी कर मारे गए सदस्यों को नक्सली संगठन का सदस्य बताया है. ये चारों नक्सली पांच सालों से नक्सल संगठन में सक्रिय थे. मुठभेड़ में CNM सदस्य मनी ओयाम, मड़कम सुखराम, पुनेम सुक्की और लाली माड़वी मारे गए थे. इन्फॉर्मर की सूचना पर पुलिस ने उनके दस्ते को चारों तरफ से घेर कर मौत के घाट उतारा था. Bijapur latest news

शनिवार को मुठभेड़ में हुई थी 4 नक्सलियों का मौत: बीजापुर के मिरतुर के पोमरा के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच शनिवार सुबह मुठभेड़ (Naxalites killed in encounter in Bijapur) हुई थी. बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में 40 से अधिक नक्सली मौजूद थे. सुबह 7.30 बजे रुक रुक कर मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए हैं. एक महिला सहित चार नक्सलियों का शव बरामद किया गया है. मुठभेड़ के बाद घटना स्थल से थ्री नॉट थ्री के रायफल, 315 बोर के रायफल और मस्कट बरामद किया गया. डीआरजी, एसटीएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली. Naxalites killed in encounter in Bijapur

यह भी पढ़ें: बलरामपुर में छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा पर नक्सलियों की साजिश फेल, भारी मात्रा में टिफिन बम बरामद

बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने की थी मुठभेड़ की पुष्टि: बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया था कि "मिरतुर पुलिस थाना क्षेत्र के पोमरा जंगल में शनिवार 26 नवंबर सुबह करीब साढ़े सात बजे मुठभेड़ उस समय हुई थी, जब सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी. इस नक्सली मुठभेड़ में जिला रिजर्व गार्ड (DRG), स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के कर्मी शामिल हुए थे. ऑपरेशन को डिवीजनल कमेटी के सदस्यों मोहन कडती और सुमित्रा के साथ मौजूद होने की सूचना के आधार पर शुरू किया था. इस मुठभेड़ में चार नक्सली मारे गए. घटना स्थल से हथियार भी बरामद किया गया. मारे गए नक्सलियों में दो पुरुष नक्सली और दो महिला नक्सली थे." Bijapur Naxalite encounter