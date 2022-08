बीजापुर : जिले में लगातार पुलिस सर्चिंग अभियान में सफलता हासिल हो रही है. पुलिस के दबाव के कारण नक्सली कमजोर पड़ रहे (Naxalite who killed constable arrested in bijapur) हैं. ज्यादातर नक्सलियों की या तो गिरफ्तारी हो रही है या वो खुद गोली के डर से बंदूक छोड़ रहे हैं. इसी कड़ी में दो नक्सलियों ने पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया. वहीं एक नक्सली को गिरफ्तार करने मे सफलता मिली (Wanted Naxalite arrested in Bijapur) है.

कहां पर हुई कार्रवाई : नक्सली विरोधी अभियान के तहत सीआरपीएफ एरिया डाॅमिनेशन पर (Area Domination in Bijapur) मोदकपाल जब्बेपारा की ओर निकली थी. अभियान के दौरान जब्बेपारा से 01 माओवादी राममूर्ति मिच्चा जो स्कूलपारा कोरंजेड़ गांव का निवासी है. उसे मद्देड़ इलाके से पकड़ा (bijapur naxal news) गया.

ये भी पढ़ें- बीजापुर मोदकपाल नक्सली मुठभेड़, एक नक्सली हथियारों समेत गिरफ्तार

किन आरोपों में थी तलाश : पकड़ा गया नक्सली थाना तोयनार 04 फरवरी 2018 को सहायक आरक्षक सीताराम बाकड़े की हत्या और यात्री बस की आगजनी की घटना में शामिल था. यही नहीं आरोपी 18 जून 2018 को कचलारम के जंगलों में पुलिस माओवादियों के बीच मुठभेड़, 30 सितंबर 2019 को दुपेली मातलापारा निवासी रामलू माडवी का अपहरण कर हत्या करने की घटना में भी शामिल था. गिरफ्तार माओवादी के विरूद्ध थाना तोयनार में 03 स्थायी वारंट भी लंबित है.