बीजापुर : नक्सलियों पर नकेल कसने पुलिस ने पैनी नजर बना रखी है. जिससे नक्सली अब बैकफुट पर हैं. नक्सली अब अपने खतरनाक मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं. वहीं पुलिस के हाथ आए दिन नक्सली समर्थक लग रहे हैं. जिले में संचालित नक्सल विरोधी अभियान (Anti Naxal operation in Bijapur) के तहत थाना बासागुड़ा, सीआरपीएफ और कोबरा जवान की संयुक्त टीम एरिया डाॅमिनेशन (Joint team of CRPF and Cobra jawan in Bijapur) पर पुतकेल, पोलमपल्ली की ओर निकली थी.अभियान के दौरान संयुक्त टीम ने पुतकेल और तिम्मापुर के जंगल में दो व्यक्ति जो पुलिस को देखकर भाग रहे थे.जिन्हें पुलिस ने पकड़ा (Two Naxalite supporters arrested in Bijapur) है.

कौन हैं आरोपी : गिरफ्तार नक्सली समर्थक एरोला संतोष उम्र 35 वर्ष और दूसरा एरोला मल्लैया उम्र 55 वर्ष दोनों तिमापुर गांव के निवासी हैं. इन दोनों नक्सली समर्थकों के पास रखे थैला से इलेक्ट्रिक वायर, 07 नग जेलेटीन, 04 नग कोर्डेक्स वायर बरामद किया गया. जो पूछताछ पर उसूर एलओएस कमाण्डर गंगाधर का होना बताए. ये इन विस्फोटक सामग्री को उन्हें पहुंचाने जा रहे थे. मामले में पूछताछ जारी है. पकड़े गए माओवादी सहयोगियों के विरूद्ध थाना बासागुड़ा अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया.

क्या हुई कार्रवाई : पकड़े गए सहयोगियों के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय बीजापुर पेश किया गया है. बरसात में भी पुलिस लगातार सर्चिंग के कारण नक्सली विफल होते नजर आ रहे हैं. अधिकांश देखा गया है कि बरसात में नदी के दूसरी तरफ पुलिस पार्टी नहीं जाती थी. जिसका फायदा नक्सलियों को मिलता था.लेकिन इस बार पुलिस ने नदी पार करके ऑपरेशन चलाया है.