बीजापुर: सहायक आरक्षकों का आंदोलन (Auxiliary Constables Movement) दूसरे दिन भी जारी रहा. पामेड़, कुटरू, फरसेगढ़, मिरतुर समेत करीब 10 थानों से एक हजार जवान आंदोलन कर रहे हैं. अलग-अलग मांगों को लेकर नक्सल मोर्चे में तैनात जवान हथियार छोड़ आंदोलन कर रहे हैं. SP कमलोचन कश्यप की समझाइश के बाद भी आंदोलन में जवान डटे हुए हैं. पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और भाजपा नेता वेंकट गुज्जा आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे थे. वहीं पूर्व मंत्री को भी जावानों की नाराजगी का सामना करना पड़ा.

हथियार जमा कर रहे आरक्षक

एसपी कार्यालय के लोहाडोंगरी के पास ही सहायक आरक्षक एकत्रित होकर बैठे हैं. बीते सोमवार को राजधानी रायपुर में अपनी मांगों को लेकर सहायक आरक्षकों के परिवार आंदोलन कर रहे थे. पुलिस की ओर से सहायक आरक्षकों के परिवार के महिलाओं के साथ मारपीट (Women of Family of Assistant Constables Were Beaten UP) और बदसलूकी करने का वीडियो वायरल हुआ था. जिसके बाद से जिले के सहायक आरक्षकों में काफी आक्रोश है. सभी थानों कैंप में पदस्थ सहायक आरक्षक अपने अपने हथियार जिला मुख्यालय में जमा होने लगे हैं.

बीजापुर में सहायक आरक्षकों का आंदोलन

बीजापुर जिले के अलग अलग थानों में पदस्थ सहायक आरक्षक (Auxiliary Constables) अपने अपने हथियार जमा करने के लिए लाइन लगना शुरू हो गई हैं. अब तक सैकड़ों जवान जिला मुख्यालय के लोह डोंगरी पार्क में जमा हो चुके है. जबकि जवानों के जमा होने का सिलसिला लगातार जारी है. पुलिस के आला अधिकारी लगातार जवानों के साथ बैठक कर उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं. वहीं उनके मांगों पर भी गम्भीरता से विचार भी कर रहे हैं. सहायक आरक्षक अपनी मांगों को मनमाने की जिद पर अड़े हैं.