बीजापुर : पुलिस की लगातार सर्चिंग के कारण मुठभेड़ में पुलिस से नक्सलियों को नुकसान होता दिख रहा है. जिसके बाद नक्सली बौखला गए हैं.जिसके कारण नक्सलियों ने अपनी रणनीति बदलकर अब छिपकर वार करना शुरु किया है. इसके लिए नक्सली आईईडी का सहारा ले रहे हैं.जिसकी चपेट में आकर कई जवान अब तक शहीद हो चुके हैं. वहीं कई जवानों का इलाज अस्पताल में चल रहा है.ताजा मामले में बीजापुर के तर्रेम में एक जवान आईईडी की चपेट में आ (Naxalite incident in Tarrem of Bijapur) गया.

कहां की है घटना : मिली जानकारी के अनुसार थाना तर्रेम क्षेत्र के अंतर्गत माओवादी विरोधी अभियान पर पुलिस पार्टी निकली थी. उसी दरमयान नक्सलियों के लगाए गये प्रेशर बम के विस्फोट से एक जवान घायल हो गया. बुड़गीचेरू गांव के जंगलों (IED blast in the forests of Budgicheru village) में दोपहर के समय ये घटना घटी. जिसके बाद जवान का इलाज बासागुड़ा अस्पताल में किया गया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया (injured jawan was brought from Basaguda to Raipur) गया.

क्यों गई थी पुलिस टीम : इस घटना के बाद से सर्चिंग पुलिस बल भी वापसी के दौरान सड़क पर सचेत होकर वापसी कर रही है.पुलिस पार्टी नक्सली बैठक होने की सूचना के बाद उस इलाके में निकली (Police team went out on search in Tarrem)थी. लेकिन पुलिस पार्टी के पहुंचने की खबर मिलते ही नक्सली भागने में सफल रहे. वहीं आईईडी की चपेट में आने से जवान घायल हो गया.