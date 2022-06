बीजापुर : शहर में यातायात नियमों के पालन के लिए यातायात पुलिस लगातार अभियान चला रही (Checking campaign of Bijapur Traffic Police) है. दुपहिया वाहन पर तीन सवारी, अव्यवस्थित पार्किंग, तेज रफ्तार और नशे में गाड़ियां चलाने वालों पर कार्रवाई और यातायात संबंधी जानकारियां देकर जागरूक करने का कार्य भी यातायात पुलिस कर रही है. इसी कड़ी में यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक संजय सूर्यवंशी और स्टॉफ ने निजी स्कूल बसों की फिटनेस चेकिंग (checking of school buses in bijapur) की.

बस ड्राइवर और कंडक्टर को समझाईश : स्कूलों के खुलने से स्कूल बसों के फिटनेस की जांच की (Bijapur Traffic Police Department) गई. जिससे की आगामी दिनों में कोई अवांछित घटना न हो.इसके लिये यातायात पुलिस ने ड्राइवर-कंडक्टर और बस संचालकों को जरूरी समझाइश भी दी. आपको बता दें कि जिले में कई जगह पर वाहन दुर्घटना का शिकार हुए हैं.

क्यों हुई चेकिंग : आए दिन हो रहे दुर्घटना को लेकर अब पुलिस भी इन मामलों को गंभीरता से ले रही है. तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाने वालों पर अंकुश के साथ नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई हो रही है. वहीं यात्री बसों में किराया ज्यादा लेने की शिकायत को लेकर भी यात्री परेशान हैं. इस मामले को लेकर भी जिले के भोपालपट्टनम, उसूर, भैरमगढ़ समेत बीजापुर के नगरवासी औऱ ग्रामीणों ने विधायक, यातायात पुलिस औऱ परिवहन अधिकारी को बसों में रेट तालिका लगाने की मांग समेत दर में कमी करने की मांग की (Arbitrariness of passenger bus operators in Bijapur) है.