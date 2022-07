बेमेतरा : जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण मोगरा बैराज से 10 क्यूसेक पानी छोड़ा गया (Mogra barrage gates open due to heavy rain in Bemetara) है.जिसके कारण जिले में बहने वाली शिवनाथ नदी उफान पर (Shivnath river in spate in Bemetara) है. जिले के अलग-अलग स्थानों में शिवनाथ नदी में बनाए गए 14 एनीकट के ऊपर जलभराव की स्थिति है. अमलडीहा एनीकट में जलभराव के कारण नवागढ़ से भाटापारा मार्ग में आवागमन बंद (Traffic closed in Nawagarh to Bhatapara road) है.

जानिए क्यों शिवनाथ नदी ने धारण किया रौद्र रूप

कितने एनीकट पानी में डूबे : जिले के नदियों पर कुल 33 एनीकट बने हैं. जिसका सीधा जुड़ाव ग्रामीण क्षेत्रों से है. वहीं जिले में बहने वाली शिवनाथ नदी में कुल 14 एनीकट हैंं. बारिश के कारण सभी जलमग्न हैं. जलसंसाधन विभाग बेमेतरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार '' खम्हरिया एनीकट, भरचट्टी एनीकट, टाकम एनीकट, बेहरघट एनीकट, लावतरा एनीकट, बूढ़ाजौंग एनीकट ,तिरैया एनीकट, बहिंगा एनीकट, पौसरी तुलसी एनीकट, चक्रवाय, तुमा, अमलडीहा ,सेमरिया,किरीतपुर एनिकट के ऊपर जलभराव भराव की स्थिति है.''

खेतों में भी पानी लबालब : जिले में बेहतर बारिश की वजह से ना केवल नदी नालों का जलस्तर बढ़ा है बल्कि खेतों में भी जलभराव की स्थिति (Farm barn turned pond in Bemetara) है. जिससे किसानों को अच्छी फसल होने की उम्मीद भी जगी है. जिले में रुक-रुक कर हो रही बारिश से धान की फसल को फायदा हो रहा है. वहीं धान के अलावा सोयाबीन की फसल को अत्यधिक बारिश से नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है.



अब तक कितना बरसा पानी : बेमेतरा जिले में 1 जून 2022 से 16 जुलाई सुबह 8.00 बजे तक की स्थिति में जिले में 302.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है. सर्वाधिक 382.5 मि.मी. वर्षा बेमेतरा तहसील में तथा न्यूनतम 223.5 मि.मी. वर्षा नवागढ़ तहसील में दर्ज की गई है. संयुक्त जिला कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार थानखम्हरिया तहसील में 374.7 मि.मी. वर्षा, बेरला तहसील में 241.5 मि.मी. वर्षा तथा साजा तहसील में 292.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है.