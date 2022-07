बेमेतरा : जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला के निर्देश पर स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड पिरदा (बेरला) (Special Blast Limited Pirda Factory Seal) का जिले के राजस्व ,पुलिस एवम वस्तु सेवा कर विभाग ने संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण (Gunpowder factory sealed in Bemetara Berla) किया. जहां लाइसेंस और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर कंपनी पर सील (Gunpowder factory sealed in Berla for violating license and safety standards) बंद की कार्रवाई की गई है. वहीं मामले में जांच जारी है.

स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड पिरदा (बेरला) फैक्ट्री सील



क्यों हुई कार्रवाई : आपको बता दें कि आज आयुध एवं विस्फोटक अधिनियम 2008 एवं अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 के प्रावधानों के तहत बेमेतरा के राजस्व विभाग पुलिस विभाग एवम वस्तु सेवा कर विभाग संयुक्त रूप से स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड पिरदा (बेरला) का निरीक्षण कर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है. निरीक्षण के दौरान लाईसेंस तथा सुरक्षा मानकों की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर कंपनी को अधिकारियों ने सील किया गया है.

अपर कलेक्टर की मौजूदगी में कंपनी सील : कार्रवाई के दौरान अपर कलेक्टर डॉ अनिल कुमार बाजपेई, एडिशनल एसपी पंकज पटेल, बेरला एसडीएम संदीप ठाकुर, एसएसपी आर के झा, वस्तु एवम सेवा कर विभाग के कमिश्नर एच एल हिड़गो, बेरला तहसीलदार मनोज गुप्ता, थाना प्रभारी नासिर खान मौजूद थे. कार्रवाई के दौरान स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड पिरदा के संचालक अवधेश जैन भी थे.