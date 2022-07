बेमेतरा : बिजली समस्या एवं क्षेत्र में बिजली मरम्मत कार्य नहीं होने से परेशान अँधियारखोर क्षेत्र के ग्रामीणों ने पडकीडीह सब स्टेशन का घेराव कर (Electricity problem in Andhiyarkhor village of Bemetara) दिया. इस दौरान ग्रामीणों ने मेंटेनेंस कार्य कराने के साथ बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिजली अधिकारियों के नाम सबस्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा है.





क्यों आक्रोशित हुए ग्रामीण : आपको बता दें पडकीडीह सब स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत बिजली मरम्मत के कार्य वर्षों से पेंडिंग में पड़े हुए (Siege of Bemetara Padkidih sub station) हैं . बिजली के झूलते तार और पोल के कारण क्षेत्र में फाल्ट की समस्या है. जिसका निराकरण विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने अब तक नहीं किया है. इस वजह से क्षेत्र में लगातार बिजली बंद हो रही है. जिससे लोग परेशान हैं.

पिछले साल भी ग्रामीण हुए थे परेशान : बता दें कि पिछले वर्ष भी बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण आसपास के ग्रामीणों ने पडकीडीह में राज्यमार्ग मुख्य मार्ग में सड़क बाधित कर अपनी मांग रखी (Last year also there was a demonstration in Padkidih) थी. वहीं बिजली विभाग के अफसरों ने ग्रामीणों को आश्वासन देकर जाम खुलवाया था. लेकिन वर्षों पुरानी समस्या का निराकरण अब तक नहीं हो पाया है.

बिजली कर्मचारियों के कारण समस्या : पडकीडीह सब स्टेशन क्षेत्र में बिजली कर्मचारियों की कमी का दंश भी क्षेत्रवासियों को झेलना पड़ रहा है. जहां कर्मचारियों की कमी के कारण बिजली समस्या के निराकरण होने में लंबा समय लगता है. वही रात में बिजली सब स्टेशन में विद्युत कर्मचारियों के नहीं होने के कारण रात में बिजली व्यवस्था भगवान भरोसे है. जिसकी जिम्मेदारों को कोई परवाह नहीं है.

ग्रामीणों ने घेरा सब स्टेशन : वहीं आज ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर विद्युत अधिकारियों से मांग की कि बिजली व्यवस्था दुरुस्त की जाए. साथ ही रात में सबस्टेशन में बिजली कर्मचारियों की तैनाती की जाए. अन्यथा किसी भी अप्रिय घटना के लिए बिजली के अधिकारी जिम्मेदार (villagers of Andhiarkhor submitted a memorandum to the electricity workers) होंगे.