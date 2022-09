बेमेतरा: जिला में जर्जर स्कूलों में क्लास लगने का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है (Big accident averted in Jaata school in Saja Block). साजा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जाता स्कूल में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया. स्कूल खुलने से पहले ही स्कूल के जर्जर कक्ष का खप्पर का एक बड़ा हिस्सा धसक कर गिर गया ( Jaata school in Saja Block of Bemetara). स्कूल खुलने के बाद शिक्षकों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने उच्च कार्यालय को इसकी जानकारी दी है. बताया जा रहा है कि बंदरों के उत्पात से स्कूल के खप्पर उड़ गए हैं (Bemetara latest news).

बेमेतरा के जाता स्कूल में हादसा

प्रधान पाठक और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के बयान में विरोधाभास: ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संबंधित स्कूल के कक्ष में ताला नहीं लगाने की बात कह रहे हैं. वहीं प्रधान पाठक ने कहा है कि संबंधितों को कक्षा के जर्जर होने की जानकारी दी गई है. लेकिन अब तक कक्ष बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है.

कलेक्टर ने DEO को दिए जांच के आदेश: बेमेतरा कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने कहा है कि '' इस मामले की जानकारी मिली है. जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश देकर कक्षाओं को अच्छे भवनों में लगाने का निर्देश दिया जाएगा.''