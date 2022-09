जगदलपुर : बस्तर विश्वविद्यालय (exam of Bastar University jagdalpur ) में परीक्षा प्रक्रिया की खामियों के कारण छात्रों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा (students mistake of Bastar University ) है. ऐसे कई छात्र हैं. जिन्होंने परीक्षा दी लेकिन रिजल्ट में उन्हें कई प्रश्न पत्रों में अनुपस्थित बता दिया गया. जिससे उन्हें 0 अंक मिलने के साथ ही परिणाम में भी अनुत्तीर्ण बताया जा रहा है. ऐसे छात्र बड़ी संख्या में परिणाम आने के बाद विश्वविद्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं. ऑनलाइन परीक्षा के बावजूद भी बस्तर विश्वविद्यालय प्रबंधन अपनी परीक्षा प्रणाली को सुधारने में नाकाम साबित हो रहा है. हर साल सैकड़ों छात्र परीक्षा व्यवस्था की खामियों के चलते खराब रिजल्ट झेलने को मजबूर (students failed in exam of Bastar University ) हैं. एक बार भी संस्थाओं में यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन परीक्षा आयोजित नहीं की.जिसकी वजह से प्रश्न पत्र के साथ उत्तर पुस्तिका एक साथ दे दी गई.इन्हें व्यवस्थित तरीके से जमा नहीं करने का नतीजा यह हुआ कि छात्र ने पर्चे जमा तो किए लेकिन जांच के बाद उन्हें कई परीक्षाओं में अनुपस्थित बता दिया गया और 0 अंक दे दिए गए. ऐसे में इन छात्रों का भविष्य अब संकट में है.



क्या है प्रबंधन की दलील : इधर विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि ऐसा क्यों हुआ है इस मामले की जांच की जा रही है. अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक छात्रों ने पर्चे तो दिए हैं. लेकिन उत्तर पुस्तिका के ऊपर लिखित सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड को लिखने में की गई गलती की वजह से उन्हें संबंधित विषय में अनुपस्थित दिखा दिया गया. दरअसल छात्रों को सभी विषयों का प्रश्न हल करने के लिए उत्तर पुस्तिका एक साथ दे दी गई थी. छात्रों ने घर पर बैठकर उत्तर पुस्तिका लिखी और इसे लिफाफे में लाकर संबंधित कॉलेजों में जमा करवाया. कॉलेजों ने उत्तर पुस्तिका के कुल योग को जोड़ा और इसे अपने रजिस्टर में दर्ज किया. इसके बाद यूनिवर्सिटी को भेज दिया.



कहां हुई गड़बड़ी : प्रबंधन के मुताबिक यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने उत्तर पुस्तिका के ऊपर लिखे सब्जेक्ट के हिसाब से बंडल बनाएं और संबंधित प्रोफेसरों को उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए भेज दिए. क्योंकि छात्रों ने उत्तर पुस्तिका के ऊपर सब्जेक्ट का नाम दूसरा और अंदर प्रश्न दूसरे सब्जेक्ट के हल किए थे. ऐसे में कई छात्रों को 0 (शून्य)अंक मिले हैं. इसके अलावा कई छात्रों को अनुपस्थित घोषित किया गया है. ऐसे में अब जब नतीजे जारी हो रहे हैं और छात्र इसमें सुधार के लिए आवेदन कर रहे हैं.

विश्वविद्यालय गलती सुधारने की कह रहा बात : इस मामले को सुलझाने की कोशिश विश्वविद्यालय कर रहा है.विश्वविद्यालय का कहना है कि यदि प्राचार्य सर्टिफाइड करें कि कॉपी जमा हुई है. तो फिर कॉपियों को दोबारा चेक करके यूनिवर्सिटी नए सिरे से परिणाम घोषित करेगी.बस्तर यूनिवर्सिटी में कुल 39 संकायों के एग्जाम लिए गए थे. इनमें से अगस्त के खत्म होने तक 37 संकायो के नतीजे जारी हो चुके हैं. दो संकायो के नतीजे आना अभी बाकी हैं.