जगदलपुर : बस्तर में स्वतंत्रता दिवस को हर्ष और उल्लास के साथ गरिमापूर्वक मनाने की पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही है. जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में संसदीय सचिव द्वारिकाधीश द्वारा ध्वजारोहण किया जाना है. जिसे देखते हुए लालबाग मैदान में अंतिम रिहर्सल की गई. बस्तर में शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मनाया जा सके. इसके लिए बस्तर पुलिस ने भी शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. साथ ही नक्सलियों के नापाक मंसूबों से भी निपटने की तैयारी (rehearsal for independence day preparations in jagdalpur) है.



लालबाग मैदान में रिहर्सल : शहर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान (Independence Day program at Lalbagh Maidan in Jagdalpur) में स्कूली बच्चों और पुलिस जवानों के 11 प्लाटून ने मार्च पास्ट कर स्वतंत्रता दिवस के लिए फाइनल रिहर्सल किया. इस पर्व को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है. जिसका जायजा लेने बस्तर आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर चंदन कुमार और एसपी जितेंद्र सिंह मीणा लालबाग के ऐतिहासिक मैदान में पहुंचे. इस दौरान सभी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए.

भव्य रूप से मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस : बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि बस्तर संभाग में भव्य रुप से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा सके इसके लिए संभाग के सभी पुलिस बल को अलर्ट किया गया है. साथ ही बस्तर संभाग में नक्सली मोर्चे पर तैनात अर्धसैनिक बल को भी तैनात किया गया है.बस्तर संभाग के सीमावर्ती इलाकों में जांच बढ़ा दी गई है. वहीं बस्तर एसपी जितेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि ''संभाग मुख्यालय में 500 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है. वहीं शहर के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है. साथ ही रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन पर लगातार पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही है. वहीं बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड को भी सर्चिंग पर लगा दिया गया (Jagdalpur Independence Day Taiyari ) है.''

हर घर तिरंगा अभियान को बनाएंगे सफल :बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने बताया कि '' आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग के जिम्मेदार कर्मचारी जिन्होंने बेहतर कार्य किए हैं. उन्हें चयनित किया गया है. ताकि इस समारोह के दौरान उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाए. इसके अलावा बस्तरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए सभी से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए अपील भी की है."