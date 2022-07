जगदलपुर: लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नालियों की गंदगी निकलकर सड़क पर आ गई है. केशलूर चौक नालियों की गंदगी (Gram Panchayat Keshlur is blowing up Swachh Bharat Mission) से पट गया है. केशलूर चौक नेशनल हाईवे को जोड़ता है. रोजाना यहां से तेलंगाना, हैदराबाद और महाराष्ट्र के लिए सैकड़ों यात्री सफर करते हैं. रास्ते भर में फैली गंदगी और बदबू से राहगीरों और स्थानीय लोगों का सांस लेना मुश्किल (people bothered by filth) हो गया है.

ग्राम पंचायत केशलूर उड़ा रहा स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां, गंदगी से लोग परेशान

पंचायत और ढाबा संचालकों की लापरवाही: केशलूर चौक नेशनल हाईवे को जोड़ता है, लिहाजा यहां ढाबे का संचालन किया जाता है. राहगीरों को इससे काफी सुविधा भी मिलती है. लेकिन ग्राम पंचायत केशलूर के जिम्मेदारों और ढाबा संचालकों के द्वारा सफाई पर कोई विशेष ध्यान नहीं (Gram Panchayat Keshlur is blowing up Swachh Bharat Mission) दिया जा रहा. ढाबे के कचरे से केशलूर चौक में बनी नालियों में कूड़ा और गंदगी भर जाती है. नालियों की सफाई नहीं होने के कारण बारिश के चलते गंदगी सड़क पर जमा हो जाती है. जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है. आम नागरिकों को गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ता है.



बीमारी का खतरा: बस्तर में लगातार डेंगू, मलेरिया, जापानी बुखार और दूसरी मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं. बीमारियों की चपेट में लगातार बस्तरवासी आ रहे हैं. इन बीमारियों की वजह से बस्तर में मौतें भी हुई है. ऐसे में साफ सफाई पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. लेकिन केशलूर चौक में फैली गंदगी बीमारियों को (people bothered by filth) न्यौता दे रही है.