जगदलपुर : बस्तर (Jagdalpur news ) में डेंगू, मलेरिया, जापानी बुखार, मौसमी बीमारी और कोरोना के खतरे के बाद अब मंकीपॉक्स की आशंका बनी हुई है. आशंका है कि दंतेवाड़ा जिले के बचेली में तैनात सीआईएसएफ के दो जवान इसके शिकार हो गए हैं. जवानों को मंकीपॉक्स के लक्षण उभरने के बाद बस्तर के मेडिकल कॉलेज डिमरापाल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया (Monkeypox like symptoms in two soldiers of Bastar ) है. दोनों ही जवान रविवार को हॉस्पिटल पहुंचे थे. इसके बाद डॉक्टरों ने इनकी जांच की तो डॉक्टर चौंक गए.

जवानों में मंकीपॉक्स के लक्षण : इनके शरीर पर मंकीपॉक्स (Monkeypox news) के लक्षण जैसे चट्टेदार दाने उभर गए थे. अभी मंकी पॉक्स को लेकर प्रशासन सतर्कता बरत रहा है. ऐसे में डॉक्टरों ने तत्काल दोनों जवानों की ट्रेवल हिस्ट्री पूछी. इसके बाद एक जवान ने बताया कि '' वह हाल ही में दिल्ली से लौटा है जबकि दूसरा जवान बचेली में ही था और कहीं बाहर नहीं गया था. जैसे ही डॉक्टरों को जवान की ट्रेवल हिस्ट्री पता चली तो फिर इनके मंकी पॉक्स की जांच करवाने का फैसला लिया (Symptoms of monkeypox in CISF jawans in Bastar) गया.



क्या है डॉक्टरों का कहना : मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर नवीन दुल्हानी ने बताया कि '' दो जवान हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं. इनके शरीर में दाने निकल गए हैं. दानों में लिमफोल्ड नहीं है, लेकिन लक्षण मंकी पॉक्स जैसे (Monkeypox like symptoms) हैं. हो सकता है कि दोनों जवान चिकन पॉक्स या मीजेल्स हो. राहत की बात ये है कि अभी दोनों जवानों के पैर के तलवों और हथेली में दाने नहीं उभरे हैं सबसे ज्यादा दाने इनके सीने और पेट के पास ही मौजूद हैं. इनके सैंपल की जांच के लिए पुणे लैब भेजा गया है. वहां से दो दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी. इसके बाद स्थिति साफ होगी कि जवान कौन से बीमारी की चपेट में हैं. लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है. मंकी पॉक्स सहित अन्य सभी बीमारियों का इलाज संभव है. बस लोगों को इस तरह की बीमारियों से बचाव के लिए उपाय करना है.''