जगदलपुर : जिला मुख्यालय जगदलपुर से महज 10 किलोमीटर दूर पामेला और हजारीगुड़ा के बीच खून से लथपथ अज्ञात शव मिला (Dead body of youth found in Jagdalpurs Pamela) है. शव मिलने की सूचना के बाद परपा पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.प्राप्त सूचना के मुताबिक सुबह ग्रामीणों ने एक व्यक्ति का शव सड़क के किनारे पड़ा हुआ देखा. मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे. जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है.

कहां हुई घटना : बुधवार सुबह पामेला और हजारीगुड़ा जाने के रास्ते मे ग्रामीणों ने अज्ञात शव को (dead body found on road side in jagdalpur) देखा . जिसके बाद यह बात धीरे-धीरे आसपास के इलाके में तेजी से फैली. घटना स्थल पर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया. शव को देखे जाने की जानकारी ग्रामीणों ने परपा पुलिस को दी. सूचना मिलते ही परपा पुलिस मौके पर पहुंची और शव की स्थिति को संदिग्ध देखकर फोरेंसिक टीम को सूचित किया (Jagdalpur Parpa police engaged in investigation of the case) गया. सूचना मिलते ही तत्काल फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और अज्ञात शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

हत्या या हादसा पर सस्पेंस : पुलिस ने शुरुआती जांच में अज्ञात शव को देखने के बाद कहा कि '' ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक हत्या है. क्योंकि अज्ञात शव पर खून है. मृतक के गले में काले धब्बे के निशान है. जो गला घोटकर हत्या की वारदात को अंजाम देने को दर्शाता है.'' हालांकि मौत का कारण फॉरेंसिक टीम और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. इधर आसपास के ग्रामीणों में अज्ञात शव मिलने से भय का माहौल देखने को मिल रहा है.