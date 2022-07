जगदलपुर : छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों और अधिकारियों की 5 दिवसीय हड़ताल के बीच शासकीय स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोइयों ने भी मोर्चा खोल दिया (cook union opened the front in Bastar) है. रसोईया संघ ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को एक दिवसीय हड़ताल करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया (cooking union is agitating for honorarium in bastar) है. जगदलपुर शहर के कृषि मंडी में सभा आयोजित करने के बाद जिले के 2222 स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने वाले 3915 रसोइयों ने जिलास्तर का प्रदर्शन किया.

जानिए क्यों बस्तर में रसोईया संघ ने खोला मोर्चा

रसोईयों की क्या है मांग : प्रदर्शन में शामिल रसोइयों ने जगदलपुर के मुख्य मार्गो से होते हुए रैली भी निकाली. गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से 1000 और राज्य सरकार की ओर से 500 रुपए कुल मिलाकर 15 सौ रुपए रसोइयों को मानदेय राशि प्रतिमाह दी जाती है. जबकि रसोइयों ने मानदेय के रूप में 18 हजार रूपए प्रति माह देने की मांग की(cooks demanded to increase the money in chhattisgarh) है.

कलेक्टर दर से रेट देने की मांग : मध्यान्ह भोजन रसोईया संयुक्त महासंघ (Mid Day Meal Cooks Joint Federation in bastar) के प्रांतीय अध्यक्ष हेमंत नाग ने बताया कि ''वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार ने कलेक्टर दर देने का वादा किया था. लेकिन 4 वर्ष पूरे होने के बावजूद सरकार ने अब तक वादा नहीं निभाया है.आज के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद यदि सरकार इनकी मांगों को अनदेखी करती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी रसोईया संघ ने दी है.''