बस्तर: Bastar positive news गुजरात के जामनगर से पहुंचे दो व्यक्ति इन दिनों बस्तर जिले के दिव्यांग जनों के लिए मिसाल बने हुए हैं. दरअसल जगदलपुर शहर में रोटरी क्लब के द्वारा निशुल्क प्रत्यारोपण कैंप का आयोजन किया गया है. जहां गुजरात से आए हैंडीकैप के विशेषज्ञ और कारीगर कृत्रिम हाथ पैर तैयार कर रहे हैं. वे बस्तर के शहरी और ग्रामीण अंचलों से पहुंचे दिव्यांग जनों को इसे निशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं. इस कार्यक्रम में ऐसे भी व्यक्ति शामिल हैं जो खुद बचपन से पोलियो ग्रस्त हैं. लेकिन देश के लाखों दिव्यांगों की जिंदगी को नई राह दे रहे हैं.

बस्तर में गुजरात के दिव्यांग भाइयों की समाज सेवा

20 सालों से बना रहे कृत्रिम हाथ पैर: Social service of Divyang brothers of Gujarat in Bastar दरअसल गुजरात जामनगर निवासी दो दिव्यांग पिछले 20 सालों से कृत्रिम हाथ पैर बना रहे हैं. यह दोनों अपने जैसे ही अन्य दिव्यांगों को कृत्रिम तत्व प्रदान कर उनका जीवन उनके आसान करने में जुटे हैं. जब कोई दिव्यांग उनके बनाये उपकरण के माध्यम से चलने लगता है. तब उन्हें काफी खुशी होती है. इंदौर के कारीगरों के अलावा इस शिविर में हाथ पर बनाने वाले विशेषज्ञ भी पहुंचे हुए हैं. जो अब तक बस्तर जिले के 200 से ज्यादा दिव्यांग जनों को कृत्रिम हाथ पैर निशुल्क उपलब्ध करा चुके हैं.