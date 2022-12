बस्तर: पूर्व मंत्री राजेश मूणत ( former minister Rajesh Munat ) ने कहा कि "सैंया भए कोतवाल तो डर किस बात की" महादेव ऐप के माध्यम से प्रदेश में सट्टा का खेल खुलेआम खिलाया जा रहा है. पुलिस सट्टेबाजों पर कार्रवाई भी नहीं कर रही है. मामले में निर्दोषों को फंसाने और मुख्य आरोपियों को बचाने का गंभीर आरोप मूणत ने सरकार पर लगाया है.BJP target on four years of Baghel government

प्रदेश में नहीं हो पाई शराबबंदी: बीजेपी नेता राजेश मूणत ने गौरव दिवस (Gaurav Diwas) मनाने को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है. BJP target on four years of Baghel government उन्होंने कहा कि "प्रदेश में किसानों का रकबा कम किया गया है. जिसके चलते किसानों की आय कम हुई है. शासकीय स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोइयों को भी ठगने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है. चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने सत्ता हथियाने के लिए शराबबंदी का वादा किया था. लेकिन कांग्रेसी शासन के 4 वर्ष पूरे होने के बावजूद अब तक प्रदेश में शराबबंदी नहीं हो पाई है."

किसानों को झुंझुना पकड़ाया: इसके अलावा उन्होंने कहा कि धान के समर्थन मूल्य पर भी सरकार को घेरते नजर आए. केंद्र सरकार की देन की वजह से ही 25 सौ रुपये समर्थन मूल्य पर भूपेश सरकार धान खरीद कर रही है. किसानों को झुंजुना पकड़ाया है. यदि हमारी सरकार आएगी तो सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा. किसानों के साथ कोई छलावा नहीं होगा. साथ ही रावघाट रेल लाइन परियोजना के मुद्दे पर राजेश मूणत ने केंद्र सरकार का बचाव करते हुए कहा कि "मोदी सरकार की घोषणा अनुसार रेल लाइन परियोजना का काम जल्द पूरा करने की बात कही."