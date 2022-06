जगदलपुर : केके रेल मार्ग पर जगदलपुर से किरंदुल के बीच फिर यात्री ट्रेनों को स्थगित कर दिया गया (Anti repression week of Naxalites in Bastar)है. नक्सलियों के आर्थिक नाकेबंदी और दमन विरोधी सप्ताह मनाने की वजह से आगामी 4 जुलाई तक किरंदुल के लिए यात्री ट्रेनों का आवागमन नहीं रहेगा. इस दौरान मालगाड़ियों के भी प्रभावित होने की आशंका है. हालांकि अब तक इसके लिए रेलवे ने आदेश जारी नहीं किया है.



बस्तर में नक्सलियों का दमन विरोधी सप्ताह, यात्री ट्रेनें हुईं प्रभावित



किनको होगी परेशानी : किरंदुल से चलकर विशाखापट्टनम तक सफर करने वाले यात्रियों को फिर मुश्किलों का सामना करना (Trains will not run from Kirandul to Visakhapatnam)पड़ेगा. 26 से 27 जून तक नक्सली दो दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी मना रहे हैं. जिसमें आम तौर पर यह देखा जाता है कि नक्सली रेल मार्गों पर हमला करते हैं. माल परिवहन बाधित करते हैं. इसी आशंका में रेलवे ने 2 दिनों के लिए यात्री ट्रेनों को जगदलपुर से किरंदुल के बीच स्थगित कर दिया (Naxal Suppression Week in Bastar) है. इसके साथ ही 27 जून से 4 जुलाई तक दमन विरोधी सप्ताह भी माओवादी मनाने जा रहे हैं. रेलवे ने 4 जुलाई तक इन ट्रेनों को स्थगित किया है. इस तरह कुल 9 दिनों के लिए यात्री ट्रेनें किरंदुल के लिए नहीं जाएगी.



बस्तर में पुलिस प्रशासन अलर्ट : सभी स्टेशन मास्टरों को अलर्ट जारी करने के अलावा आरपीएफ को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं. इस बात की भी संभावना है कि मालगाड़ियों को भी आर्थिक नाकेबंदी के दौरान रोका जाए. आमतौर पर रात में इनके परिचालन में रोक लगाई जाती रही है. फिलहाल रेलवे के अधिकारियों ने इस संबंध में किसी भी आदेश के जारी होने की बात से इनकार (jagdalpur Naxli Band) किया है.