बस्तर: सोमवार को बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने मंदिर में चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार (Theft in Bastar temple) किया है. पुलिस ने लाखों रुपये के आभूषण बरामद किए (Accused of theft in Bastar temples arrested ) हैं.

आभूषण बेचने के फिराक में था चोर

पुलिस की मानें तो उनको सूचना मिली थी कि एक एक व्यक्ति नगरनार थाना क्षेत्र के भेजापदर में किसी मंदिर से चुराए हुए लाखों रुपये के चांदी के आभूषण को बेचने की फिराक में ग्राहक ढूंढ रहा है. सूचना मिलते ही नगरनार टीआई बीआर नाग के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.

आरोपी ने कबूला जुर्म

पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसके पास रखे थैले की भी तलाशी ली. तलाशी में पुलिस ने उसके थैले से चांदी के 4 मुकुट समेत चांदी के अन्य आभूषण भी बरामद किए. जिसका वजन कुल 4.35 किलो बताया गया है. इन आभूषणों की कीमत 2 लाख 82 हजार रुपये आंकी गई है. पूछताछ में आरोपी ने आभूषण चोरी होने की बात कबूली है. पुलिस ने आरोपी धनपति रंधारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस और सूचना के आधार पर अन्य मंदिरों में चोरी की वारदात का पता लगा रही है. उसे भी इस केस से जोड़कर देख रही है.