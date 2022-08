रायपुर : बलौदाबाजार जिले ( Balodabazar accident) के सुहेला क्षेत्र में सोमवार की रात रेलवे ट्रैक पार करते समय 3 लोगों की मौत हो (Car collided with engine while crossing Balodabazar railway crossing) गई. मंगलवार की सुबह इलाज के दौरान हादसे में घायल 1 और महिला की जान चली गई. इस हादसे में अब तक 3 लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी . तीनों एक ही परिवार के सदस्य थे .यह हादसा उस वक्त हुआ जब कार रेलवे ट्रैक को पार कर रही थी. उसी समय ट्रेन की चपेट में कार आ गई जिससे एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. ये परिवार सावन के आखिरी सोमवार को तिल्दा के सोमनाथ मंदिर से भगवान शिव के दर्शन करके वापस लौट रहा (Balodabazar news) था.





कार में कितने लोग थे सवार : बलौदाबाजार जिले के सुहेला से लगे हथबंद रेलवे क्रॉसिंग (accident at hathband railway crossing) पर सोमवार की देर रात हादसा हुआ. कार जब रेलवे ट्रैक पार कर रही थी. तभी सामने से अचानक ट्रेन आ गई. ट्रेन के इंजन से कार टकराने के बाद दूर में जाकर गिरी. जिससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई बताया जा रहा है कि कार में 8 लोग सवार थे. घायलों को सुहेला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था. लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के कारण रायपुर के अंबेडकर अस्पताल रेफर (Ambedkar Hospital in Raipur) कर दिया गया. रात में कार क्षतिग्रस्त होने के बाद एक बुजुर्ग और एक महिला का शव कार के भीतर से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला (Balodabazar news) गया.





मृतक थे आपस में रिश्तेदार : जांच के बाद पता चला कि बुजुर्ग और महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी. 65 वर्षीय बुजुर्ग बाबू लाल देवांगन बलौदा बाजार का निवासी है. उनकी एक 40 साल की बेटी ईश्वरी देवांगन की मौत घटनास्थल पर ही हो चुकी थी. घायलों में शामिल बुजुर्ग बाबूलाल की बहू मंजू की मौत मंगलवार की सुबह इलाज के दौरान हुई. मृतक मंजू का पति योगेश देवांगन भी कार में सवार था. योगेश बाबू लाल का भतीजा है. हादसे में मारे गए ईश्वरी के पति और बाबूलाल के दामाद मालिकराम भी कार में सवार थे.



मंदिर से वापस लौट रहा था परिवार : बताया जा रहा है कि उक्त परिवार तिल्दा के सोमनाथ मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार को भगवान शिव के दर्शन करके वापस लौट रहा था. कार योगेश चला रहा था. वापस घर लौटते समय बुजुर्ग बाबूलाल को हिरमी में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने का मन बनाया . उसने कार ड्राइव कर रहे योगेश को हिरमी गांव की तरफ जाने के लिए कहा तभी रेलवे ट्रैक पार करते वक्त सामने से आ रही ट्रेन के इंजन से कार टकराकर दूर जा गिरी. जिसके कारण इस हादसे में 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी.