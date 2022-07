बालोद : बीते लगभग 3 दिनों से हो रही बारिश का असर शासकीय भवनों पर भी देखने को मिल रहा (Water filled in Balods Singhola sub health Center) है. बारिश अक्सर लोगों के तबीयत तो बिगड़ती है. लेकिन बालोद जिले के सिंघोला उप स्वास्थ्य केंद्र बारिश की वजह से खुद बीमार हो चला है. यहां पर बारिश का पानी भर गया है और लोगों को इलाज की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण ग्रामीण परेशान हैं.

ये अस्पताल नहीं अजूबा है , स्वीमिंग पूल में बदल जाता है परिसर

बीते 3 दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण बालोद जिले के सिंघोला उप स्वास्थ्य केंद्र में पानी भरा (Water filled in Singhola sub health center) हुआ है. अक्सर बारिश के दिनों में अस्पताल में इसी तरह की दिक्कतें देखने को मिलती है.लेकिन प्रशासन ने अब तक किसी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. अस्पताल भवन ना होने के कारण वर्ष 2002 से पुराने पंचायत भवन में यह अस्पताल संचालित है.स्वास्थ्य विभाग का भवन नहीं होने के कारण पंचायत के पुराने भवन में उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित किया जा रहा (Singhola Sub Health Center running in Panchayat Bhawan) है. लगभग 20 वर्ष पुरानी इस भवन की स्थिति जर्जर होने से सीपेज का और आसपास बने खेतों के पानी हर वर्ष इसी तरह स्वास्थ्य केंद्र में भर जाता (Bad picture of hospital in Balod) है.जिसे लेकर शासन-प्रशासन को ग्रामीणों द्वारा कई बार अवगत करा मांग किया गया.लेकिन किसी ने सुध नहीं ली. ग्राम पंचायत सिंघोला के सरपंच ने क्षेत्र की विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार में महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि 2016 में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र भवन के लिए मंत्री द्वारा घोषणा किया गया था लेकिन भवन का कोई पता ही नही है.ग्रामीणों ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र में जांच और इलाज कराने आने वाले लोगों के साथ स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ को भारी समस्या से जूझना पड़ता ( There is no staff in Singhola sub health center) है. लगातार स्टाफ की कमी से शासन प्रशासन को अवगत कराया गया है. लेकिन वनांचल क्षेत्र के लोगों की ओर किसी का ध्यान नहीं है उन्होंने बताया कि ''आसपास के लोग इसी अस्पताल पर निर्भर रहते हैं.''