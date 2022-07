बालोद : जिले के ग्राम भीमपुरी के ग्रामीण और छात्र छात्राएं आज शिक्षकों की कमी को लेकर बालोद कलेक्ट्रेट पहुंचे. कलेक्टर ने सभी की समस्याएं सुनने के बाद ये आश्वासन दिया कि जैसे ही व्यवस्था बनती है वैसे शिक्षकों की कमी को पूरा किया (Villagers united for the future of children in Balod) जाएगा. वहीं बच्चों का कहना है कि ''उनके विद्यालय में गणित विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक नहीं (Lack of teachers in Bhimpuri of Balod) है.''



क्या आ रही है परेशानी :ग्रामीणों ने बताया कि ''अब तक 30 छात्र छात्राओं ने अपना स्थानांतरण करा लिया है. ऐसी ही स्थिति रही तो जल्द ही विद्यालय में दर्ज संख्या में काफी कमी आ(Balod School Department ) जाएगी.'' छात्र-छात्राओं ने बताया कि '' विद्यालय पहुंचने के बाद पढ़ाई से पहले वे साफ सफाई का कार्य करते हैं. क्योंकि विद्यालय में चपरासी की भी नियुक्ति नहीं हुई है. कई सारी समस्याएं हैं जिसके कारण हमें विद्यालय आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.''



महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक नहीं : छात्रा पल्लवी साहू ने बताया कि ''विद्यालय में महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक नहीं है. जिसमें से गणित विज्ञान जैसे विषय शामिल हैं. इन प्रमुख विषयों के शिक्षक न होने के कारण हमारा पढ़ाई का भी परीक्षण गया है. यह सब कठिन विषय है और हमें शुरू से ही तैयारी करनी पड़ती है. वरना परीक्षा के आते आते समय कम पड़ता (School system collapsed in Balod Bhimpuri) है.''



स्कूल बंद कर पहुंचे ग्रामीण : बच्चों की भविष्य की चिंता लिए संपूर्ण ग्रामीण आज गांव को पूरी तरह बंद कर चार पहिया वाहनों के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचे.इस दौरान कलेक्टर से मिलकर ग्रामीणों ने बच्चों की समस्याएं रखीं. ग्रामीणों ने इस दौरान पूरे गांव को बंद कर दिया.