बालोद : जिले में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है. जिसके कारण कई नदी नाले उफान पर आ गए (Villagers forced to feast on accident in Balod) हैं. वहीं कृषि कार्य भी काफी प्रभावित हुआ है. क्योंकि कृषि कार्यों के लिए जितनी पानी की आवश्यकता होती है. खेतों में उससे ज्यादा पानी है. धान की फसल भी पानी में डूब चुकी (Rain affected life in Balod) है. कई नदी नाले उफान पर हैं तो वही बालोद जिले के दिघवाड़ी नाला भी पूरे शबाब पर है.आपको बता दें कि डौंडी से चारामा मुख्य मार्ग पर दिघवाड़ी नाला (Dighwadi drain in Balod) है. जो इन दिनों पूरे शबाब पर हैं. इस वजह पुल से लगभग 2 फीट ऊपर पानी चल रहा है और ग्रामीण जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. 2 दिनों की बारिश के कारण यह नाला बाढ़ के स्वरूप में तब्दील हो चुका है.



जान जोखिम में डाल रहे लोग : नाला उफान पर है इसके बावजूद भी लोग जान जोखिम डालने से परहेज नहीं कर रहे (Crossing the drain risking life in Balod) हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर दो पहिया वाहनों के माध्यम से इस नाले को पार करने की कोशिश कर रहे हैं. किसी तरह की अनहोनी ना हो इसके लिए सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम भी नहीं किए गए हैं.



गांव बन गए टापू : नाली में तेज बहाव के चलते बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत हो रही है. बच्चे पानी के कम होने का इंतजार कर रहे (heavy rain in balod) हैं. वहीं अब तक बच्चों के लिए भी कोई भी स्थाई व्यवस्था नहीं बनाई गई है. जिसके कारण उनका शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है.



सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं : नदी नाले बहाव पर हैं और ऐसे जगहों पर आज भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है. आपको बता दें कि इससे पहले भी कुछ नालों में तेज बहाव के चलते बड़ी दुर्घटना घटित हुई है. जिसके कारण लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है. बावजूद इसके अब तक किसी तरह की कोई सीख नहीं ली गई है.



मुख्यालय से टूटा संपर्क : नाले में तेज बहाव के चलते ब्लॉक मुख्यालय से लगभग दर्जन भर गांवों का संपर्क टूट गया है. लोगों को दैनिक उपयोगी सामान की वस्तुएं लाने ले जाने में दिक्कतें हो रही है. वहीं अधिकारी कर्मचारी जो कि ब्लॉक मुख्यालय में सेवारत हैं वह भी अपने ड्यूटी में नहीं जा पा रहे हैं.