बालोद: आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा (Rakhi tied to a tree in Balod) है. इस मौके पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है. इस साल हर साल के मुकाबले तिरंगे की डिमांड भी काफी बढ़ सी गई है. अभियान में अब बालोद जिले के वनांचल क्षेत्र से ग्रीन कमांडो कहे जाने वाले वीरेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं. इन्होंने कुछ अनूठे ढंग से इस अभियान में हिस्सेदारी ली (Unique message given by wearing finest Rakhi tree made of waste in Balod) है.

वेस्ट मटेरियल से बनाया राखी: दरअसल, बालोद के ग्रीन कमांडो वीरेंद्र सिंह ने वेस्ट मटेरियल से राखी का निर्माण किया है. इसमें पुराने कपड़े बांस के टुकड़ों और रिबन का उपयोग किया है. इसकी बनावट बेहद खूबसूरत है. पहली नजर में देखते ही यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इसे वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है.

यह भी पढ़ें: बीजेपी के हर घर तिरंगा के जवाब में कांग्रेस की गौरव यात्रा

5 फीट की राखी: वेस्ट मटेरियल से निर्मित यह राखी लगभग 5 फीट की है. जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. बता दें कि से वेस्ट मटेरियल से तैयार किये गए इस राखी का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है. आज के दौर में वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करना बेहद जरूरी है.

पेड़ पर बांध दिया वन सरक्षण का संदेश: पुराने सामग्रियों से बनाए गए इस राखी को विशाल पीपल के वृक्ष को पहनाया गया है. इसके पीछे का यह उद्देश है कि हमें वन संरक्षण को भी सहेजने की आवश्यकता है क्योंकि जितना प्रेम हम अपने भाई-बहन से करते हैं उतना ही प्रेम हमें वृक्षों से भी करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष है तभी तो हम हैं.

11 वर्षों का अभियान: ग्रीन कमांडो विरेंद्र सिंह ने कहा, "11 वर्षों से राखी के माध्यम से जल संरक्षण, वन्य प्राणियों का संरक्षण, हेलमेट लगाओ, वृक्षारोपण कार्यक्रम, नशा मुक्ति का सन्देश दे रहा हूं."