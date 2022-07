बालोद : जिले के बालोद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धरमपुरा में एक बड़ी घटना सामने आ रही है. जहां पर ट्रैक्टर में दबने से ड्राइवर की मृत्यु हो (Tractor overturns one dead in Balod Dharampura) गई. आपको बता दें कि खेतों में मताई का काम चल रहा था. ड्राइवर ट्रैक्टर लेकर खेत में घुसा हुआ था. जहां दलदल से अधिक होने के कारण ट्रैक्टर पलट गया और ड्राइवर उसी में दब गया. जिससे मौके पर उसकी मौत हो (Accident during farm matai in Balod) गई.आपको बता दें कि जिस ड्राइवर की मृत्यु हुई है. उसका नाम मनोज कुमार कोर्राम बताया जा रहा है।



पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी : स्थानीय लोगों ने पूरे घटनाक्रम की सूचना बालोद थाने में (case of balod police station area) दी. जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीम घटनास्थल पर रवाना हो हुई. मौके पर जांच पड़ताल की जा रही है. घटना कैसे घटी हुई इसका पता लगाया जा रहा है.





ट्रैक्टर से बाहर निकाला गया शव : ट्रैक्टर पलटने के कारण ड्राइवर की लाश ट्रैक्टर के बीच में फंसा हुआ (Tractor overturned in Balod accident) था.ट्रैक्टर पूरी तरह कीचड़ में समा गया था. लाश को निकालने के लिए आम जनता और पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी है.

किसान रहे सावधान : बारिश के बाद अब खेतों में मताई का काम चल रहा है. अब खेतों की मिट्टी दलदल में तब्दील हो गई है. अक्सर मताई के दौरान ट्रैक्टर पूरी तरह दलदल में घुस जाते हैं. जिसके कारण इस तरह की घटना घटित होती है. ऐसे में सुरक्षा उपकरणों के साथ मथाई काम करें.