बालोद: शहर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के निर्माण को लेकर व्यापारियों और आम जनता में नाराजगी (Meeting for construction of National Highway dispute in Balod) देखने को मिली. नाली निर्माण को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी हुई थी. जिसको लेकर गुरुवार को नगर पालिका अध्यक्ष विकास चोपड़ा, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजू पटेल सहित नगरी निकाय के कुछ पार्षद कलेक्टर से मिलने पहुंचे. मुलाकात के दौरान कलेक्टर से कई विषयों पर बात हुई. National Highway dispute in Balod

राजमार्ग निर्माण पर विवाद खत्म करने के लिए हुई बैठक

जिला कलेक्टर बालोद कुलदीप शर्मा ने आज नगर पालिका अध्यक्ष विकास चोपड़ा, चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष राजू पटेल सहित प्रभावित नगर पालिका परिषद के वार्ड पार्षद, प्रेस क्लब बालोद अध्यक्ष प्रदीप चोपड़ा, एनएच के अधिकारfयों की बैठक ली. जिला कलेक्टर बालोद कुलदीप शर्मा ने बताया कि "हमने इस बारे में संबंधित अधिकारी विशेष से चर्चा की है. जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण प्रारंभ किया जायेगा."

नगर पालिका परिषद अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने इससे पहले भी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और जिला कलेक्टर बालोद को लोगों की समस्याओं से अवगत कराया था. जिसके बाद आज विकास चोपड़ा और अन्य पार्षदों ने जिला कलेक्टर बालोद कुलदीप शर्मा से मिलने पहुंचे थे.





शंकाओं का हुआ समाधान: पहले नेशनल हाईवे के निर्माण से संबंधित शंकाओं के समाधान के लिए जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया. जिसका निदान किस तरह हो, इस पर चर्चा हुई है. जिस पर कलेक्टर ने गंभीरता दिखाते हुए नेशनल हाईवे क्षेत्र के नेशनल हाईवे से संबंधित अधिकारियों बैठक कर मामले पर विस्तार से चर्चा की है.