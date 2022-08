बालोद : जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोईरडीह (Daundilohara Boirdih village of Balod) में एक युवक और एक नाबालिग युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली (lover couple hangs self in balod) है. इस घटना के बाद लोगों ने इसकी सूचना बालोद थाने को दी है. ये दोनों एक दिन पहले ही अपने -अपने घरों से निकले थे. जानकारी के मुताबिक युवक का नाम राजेश निषाद था. जो बोईरडीह गांव में मछली पकड़ने का काम करता था. वहीं युवती नाबालिग बताई जा रही है.

प्रेमी-प्रेमिका होने का शक : दोनों के शव एक ही फंदे पर लटके हैं.लिहाजा ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि दोनों प्रेमी युगल हो सकते हैं.लेकिन दोनों ने एक ही फंदे में क्यों लटककर आत्महत्या की इस बात की जांच पुलिस कर रही (suicide in Boirdih village of balod) है.वहीं पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया (Balod Crime news ) है.

ग्रामीणों ने दी थी समझाईश : डौंडीलोहारा थाना के जांच अधिकारी नीलकंठ भुआर्य के मुताबिक ''मामले में ये बात सामने आई है कि युवती नाबालिग और युवक बालिग था.इसलिए दोनों के मिलने पर ग्रामीणों को आपत्ति थी.दोनों को पंचायत के सामने बैठाकर ये समझाया गया कि जब तक युवती बालिग नहीं हो जाती तब तक वो एक दूसरे से ना मिले. लेकिन दोनों को एक दूसरे से अलग रहना रास ना आया.इसलिए हो सकता है ये आत्मघाती कदम उठा लिया हो. दोनों जिस फंदे से लटकते हुए मिले हैं वो मछली पकड़ने के काम में आती है.इसलिए ऐसा अंदेशा है कि दोनों ने एक ही रस्सी से फंदा बनाया और आत्महत्या कर (Balod suicide news) ली.''