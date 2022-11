बालोद: छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने भानूप्रतापपुर विधानसभा चुनाव और आरक्षण के मुद्दे को लेकर बड़ा बयान (kedar kashyap attack on congress party in balod) दिया है. उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि "आदिवासी आरक्षण को लेकर 19 सितंबर को जो फैसला आया, उसके लिए प्रदेश सरकार ने कोई कठोर कदम उठाया. बल्कि जिन्होंने कोर्ट में आरक्षण पर याचिका लगाई, उनका सम्मान किया गया. उनकी ताजपोशी की गयी. उन्होंने कांग्रेस पर दिवंगत विधानसभा उपाध्यक्ष के अपमान का भी आरोप लगाया. kedar kashyap attack on congress



आदिवासी समाज का अपमान: पूर्व कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि "यहां कि प्रदेश सरकार ने आदिवासी समाज का अपमान किया है. उन्होंने जो कृत्य किए है, उसके चलते प्रदेश कई जिलों में चक्का जाम की स्थिति रही. आखिर आदिवासी आरक्षण को लेकर सरकार आदिवासियों के साथ क्या करना चाहती है. यह समझ से परे है. Congress insults tribal leader Manoj Mandavi



जल्द होगी नाम की घोषणा: पूर्व मंत्री एवं वर्तमान में प्रदेश महामंत्री छत्तीसगढ़ का दायित्व निभा रहे केदार कश्यप ने कहा कि "कल चुनाव समिति की बैठक हुई थी और 5 नाम भेजे गए हैं. जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी. जिसके बाद भाजपा चुनावी तैयारी में जुट जाएगी."



आदिवासी लीडर को किया अपमानित: पूर्व मंत्री ने भानुप्रतापपुर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि "यहां पर एक आदिवासी लीडर दिवंगत विधानसभा उपाध्यक्ष एवं भानूप्रतापपुर विधायक मनोज मंडावी को जगह जगह अपमानित करने का काम यहां कि प्रदेश सरकार ने किया है. वह किसी से छुपा नहीं है और इसके बदले का समय आ गया है."