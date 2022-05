बालोद : संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के विधायक संगीता सिन्हा ने नियमों को दरकिनार कर अवैध प्लाटिंग के कार्यों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की (Illegal plating business going on in Balod) है. जिसके बाद से प्रशासन हरकत में आ गया है. निकाय क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग करने वालों को नोटिस भेजकर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

पत्र के बाद क्या है प्रशासन का कदम : बालोद जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार विधायक के शिकायत पत्र (stir due to the letter of Balod MLA ) के बाद से कई जमीनी कार्यों पर रोक लगा दी गई है. जिससे जमीन कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति है. ऐसे कई कारोबारी हैं जिन्होंने आम जनता को भी काफी नुकसान पहुंचाया है.

कहां- कहां हो रही अवैध प्लाटिंग : आपको बता दें कि बालोद ब्लॉक मुख्यालय एवं गुरुर ब्लॉक मुख्यालय के आसपास ग्रामीण अंचलों में भी अवैध प्लाटिंग का खेल जोरों से चल रहा है. जिस पर नकेल कसना बेहद अनिवार्य है. प्लाटिंग करने वाले भू माफियाओं ने रेरा को भी दरकिनार कर प्लॉट बेचने का काम जोर शोर से किया है. जिससे शासकीय क्षति तो हो रही है और नियमों को भी ताक में रखते हुए खरीदारों को वह सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो नियमों में खरीदी बिक्री होने के बाद मिलनी चाहिए.

ग्राहकों को किया जा रहा गुमराह : यहां पर नियमों को ताक में रखकर जमीन की खरीद बिक्री की जा रही है. जमीनों को टुकड़ों में बांटकर लेआउट और डायवर्सन के बारे में झूठी जानकारी देकर ग्राहकों को गुमराह किया जा रहा (customers are being misled)है. इस खसरा नंबर का जिक्र विधायक ने अपने पत्र में किया है.

क्या है विधायक का पत्र में : विधायक ने खसरा नंबर का जिक्र किया गया है जो कि 145/4 और 145/5 है क्रेता टुमेश्वर साहू आत्म गैंदलाल साहू निवासी ग्राम दानीटोला गुरुर को झूठी जानकारी दी गई और प्लॉट बेच दिया गया. जिसके कारण ग्राहकों को चक्कर काटना पड़ा. पूरा मामला प्रशासन ने संज्ञान में लिया है .अब प्रशासन भू-माफिया के पहले की जमीन बिक्री की भी जानकारी निकाल रहा है.