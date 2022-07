बालोद : जिले में अब राज्यगीत के साथ सरकारी दफ्तर में काम शुरु होगा. बालोद के नए कलेक्टर गौरव कुमार सिंह की पहल पर रोजाना 9:58 पर राज्य गीत (Arpa Parri Ke Dhar state song of Chhattisgarh) का गायन किया जाएगा. जिसके बाद 10:00 बजे से कार्यालय नवदीप शुरू हो जाएगी. उसके बाद यदि कोई आता है तो अनुपस्थिति दर्ज की जाएगी. यह प्रशासनिक कसावट लाने एक मील का पत्थर साबित हो सकता.राजगान गायन के दौरान अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी योगेन्द्र श्रीवास, संयुक्त कलेक्टर अभिषेक दीवान, डिप्टी कलेक्टर अमित श्रीवास्तव, शीतल बसंल सहित सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे.



कब से हुई शुरुआत : बालोद कलेक्टर(Balod new collector Gaurav Kumar Singh ) के निर्देशन में सोमवार से इस नवाचार की शुरुआत की गई है. जिसमें आज संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में सभी अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए. आपको बतादें कि इस नवाचार के बाद यह छत्तीसगढ़ का पहला जिला बन गया है जहां रोजाना राज्य गीत का गायन किया जाएगा.





किसने रचा है राज्यगीत : आपको बता दें की कि प्रख्यात साहित्यकार डाॅ. नरेन्द्रदेव वर्मा द्वारा रचित इस राजगान 'अरपा पैरी के धार ' (Arpa Parri Ke Dhar state song of Chhattisgarh ) में छत्तीसगढ़ महतारी की महिमा के बखान के साथ-साथ राज्य के सभी क्षेत्रों के विशेषताओं का बहुत ही रोचक ढंग से वर्णन किया गया है.



क्यों राज्यगीत किया गया जरुरी : बालोद कलेक्टर गौरव कुमार सिंह की मंशा है कि जब कोई आम जनता अपना काम लेकर आए तो 10:00 बजे सभी अधिकारी कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों में हो. ताकि सभी का काम समय पर हो सके. रोजाना अब 10:00 बजे से ही कार्यालय संचालित होगा और लगातार अनुपस्थित पाए जाने पर प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती (Tightening of work in Balod government offices) है.



क्या मिलेगा लाभ : प्रदेश सरकार ने राज्य गीत की घोषणा तो कि लेकिन सभी शासकीय दफ्तरों में इसका गायन का मामला बालोद जिले में पहली बार आया है. रोजाना यहां पर राज्य गीत गाया जाएगा.