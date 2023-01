किसानों को नहीं मिल रहा न्याय योजना का लाभ

बालोद: योजना को लेकर जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र चंद्राकर ने आरोप लगाया कि "पूरे जिले में 551 लोग ऐसे हैं जिन्हें इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. Farmers not getting benefit of NYAY आज बालोद के ग्राम भानपुरी के 12 किसान अपनी समस्या लेकर पहुंचे हुए थे." पूरा मामला सुर्रा सोसायटी का है. जिस पर जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र चंद्राकर ने कहा कि "यहां पर सढ़े पांच सौ के करीब वंचित किसान हैं. Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana जिनके साथ हम आंदोलन पर बैठेंगे यदि 15 दिवस के भीतर उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की गई."



"नहीं मिल रहा लाभ": ग्राम भानपुरी के किसान हिरदे राम ने बताया कि "राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है. Farmers not getting benefit of NYAY जिसके कारण उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana लगातार हम प्रशासन एवं शासन से इस योजना के माध्यम से लाभान्वित करने की मांग तो करते आ रहे हैं. Balod news update परंतु अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है. जब मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत हमारे विधानसभा पूछे हुए थे. तब भी हमने अपनी बातों को रखा था परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला है."



आंदोलन की चेतावनी: जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र चंद्राकर ने कहा कि "एक तरफ तो सरकार इसे अपनी महत्वाकांक्षी योजना बताती है. Farmers not getting benefit of NYAY वहीं दूसरी तरफ इसके क्रियान्वयन को लेकर लापरवाही बरती जा रही है. Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana जिसके कारण भविष्य में इन किसानों को समस्याएं और हो सकती हैं. Balod news update हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी किसानों को उनके हक की राशि मिले नहीं तो फिर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने ही हम किसानों को लेकर आंदोलन करेंगे."