बालोद : जिले के गुरुर ब्लाक अंतर्गत ग्राम नगबेलडीह में मृत्यु भोज खाने के बाद फूड प्वाइजनिंग के शिकार होने का मामला सामने आया (Contaminated food in village Nagbeldih under Gurur block) है. इसके बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गई है. स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्राउंड में जाकर जांच पड़ताल कर रही है. वहीं गंभीर मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुर लाया गया है.



शिविर लगाकर की जा रही पहचान : स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मामले की जानकारी जिला स्वास्थ्य विभाग को होने के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में गांव में ही शिविर लगाया गया है और मरीजों की पहचान की जा रही है ताकि उचित समय पर उनका इलाज किया जा (Balod Gurur Food Poisoning ) सके.



कितने लोगों की हुई जांच : विकासखंड चिकित्सा अधिकारी करुण बंबेश्वर ने बताया कि '' गांव में अब तक 200 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और लगातार लोगों की जांच की जा रही है ताकि किसी भी मरीज को कोई दिक्कत ना हो और सभी को एडवांस प्रिकॉशन भी दिया जा रहा है.''



कितने लोगों की तबीयत हुई खराब : फूड प्वाइजनिंग मामले में स्वास्थ्य विभाग को अब तक अट्ठारह संक्रमित मरीज मिले ( Eighteen sick due to food poisoning in Balod) हैं जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है और विकासखंड स्तर की चिकित्सा टीम उनकी निगरानी में लगी हुई है.



कहां का है मामला : बालोद जिले के गुरुर ब्लॉक के नगबेलडीह का यह मामला है. यह एक वनांचल क्षेत्र का गांव है. जहां पर लोगों को अचानक उल्टी दस्त मिचलन जैसी समस्या आई. जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के जांच में इसे फूड प्वाइजनिंग बताया गया. अब स्वास्थ्य विभाग इसकी जांच कर रहा है.