बालोद: छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर (third wave of corona) का कहर बढ़ता जा रहा है. हर दिन औसतन 5 हजार से ज्यादा कोरोना केसों की पहचान हो रही है. इस बीच 10 जनवरी से पूरे सूबे में कोरोना के तीसरे डोज का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है. बालोद में भी कोरोना के तीसरे डोज यानि कोरोना के बूस्टर डोज फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्यकर्मी और बुजुर्गों को लगाई जा रही है. बारिश ने टीकाकरण की ( rain affected booster and precaution dose vaccination in balod) रफ्तार पर असर डाला है. लेकिन लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह है. अगर बालोद में कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो वर्तमान में यहां 60 कोरोना के एक्टिव केस हैं

कितनी बूस्टर डोज है निर्धारित ?

स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसे प्रिकॉशन डोज का नाम दिया गया है. जो कि दूसरे डोज के 9 महीने के अंतराल पर लोगों को दिया जा रहा है. यह डोज पहले स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को दिया जा रहा है. बालोद में हेल्थ वर्कर्स के लिए 7000 डोज का लक्ष्य रखा गया है. जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए 5400 डोज का लक्ष्य रखा गया है. इसी तरह 60 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए 15 हजार डोज रखे गए हैं.

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर डोज की संख्या-7054

10 जनवरी को 514 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की डोज लगी

11 जनवरी को 207 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की डोज दी गई

फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज की संख्या-4670

10 जनवरी को 761 फ्रंटलाइन वर्कर्स को डोज दी गई

11 जनवरी को 94 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी गई