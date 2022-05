बालोद : छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले के गुरुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बासिन पहुंचे और उन्होने प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बड़े भाई भूपत साहू के निधन पर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित (CM Bhupesh Baghel in Balod) की. मुख्यमंत्री ने स्व.भूपत साहू के शोक संतप्त परिवारजनों से भेंट कर संवेदना प्रकट की . दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की.



पार्थिव शरीर को पुष्पांजलि : प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान ग्राम बासीन पहुंचकर दिवंगत भूपत साहू के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित (Bhupat Sahu was the brother of Home Minister Tamradhwaj Sahu) की. उनके साथ अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ''यहां पर भूपत साहू जी घर के शियान के जाने के बाद पूरे परिवार का जिम्मा उठाए हुए थे और अब वे खुद अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए. उन्होंने कहा कि हम उन्हे राजनैतिक सलाहकार के रूप में देखते थे. वे उस समय के कद्दावर नेता झूमुक लाल भेड़िया के साथ सबसे करीबी थे. वे राजनीति के केंद्र बिंदु रहे और उनका जाना समाज के लिए बेहद दु:खद हैं.''





गृहमंत्री ने किया आभार : गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने यहां पर शोक कार्यक्रम में शामिल हुए सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त (Tamradhwaj Sahu expressed gratitude to the visitors in Balod) किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि ''मेरे परिवार का दु:ख मैं महसूस कर रहा हूं. एक अधूरापन है. लेकिन आप सब के आगमन ने हमारा संबल बढ़ाया है.''





कौन-कौन हुआ शामिल : इस दौरान प्रमुख रूप से गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, विधायक संगीता सिन्हा, विधायक बेमेतरा आशीष छाबड़ा, पूर्व विधायक डोमेन्द्र भेंडिया,भैय्या राम सिन्हा,वीरेंद्र साहू, प्रीतम साहू, लाभचंद बाफना, प्रदेश साहू समाज अध्यक्ष टहल साहू, अश्विनी साहू, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष जवाहर वर्मा, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिकगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग इस अवसर पर मौजूद थे.