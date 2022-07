बालोद: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रमुख सलाहकार प्रदीप शर्मा आज बालोद दौरे पर हैं. उन्होंने बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड अंतर्गत ग्राम पैरी के गौठान का निरीक्षण (Chief Ministers advisor visit Gothan in balod) किया. वहां पर विभिन्न नस्लों के गायों की तारीफ की और कहा की गायों को और देखरेख की आवश्यकता है. साथ ही वर्मी कंपोस्ट संबंधी सही जानकारी देने पर उन्होंने सुनीता सार्वा नाम की महिला को 500 रुपए (Chief Ministers advisor gave reward Rs 500 to lady of Gothan IN balod) का इनाम दिया.



किया गौठान का निरीक्षण: मुख्यमंत्री के नीति सलाहकार प्रदीप शर्मा ने यहां पर गौठान (Chief Ministers advisor visit Gothan in balod) का निरीक्षण किया. गौठान के सभी गायों की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ली. उन्होंने कहा कि, "यहां पर गाय के विभिन्न नस्लें मौजूद हैं और सभी को इसकी आवश्यकता है.

महिला को दिया 500 रुपए का इनाम: प्रमुख सलाहकार ने कहा कि, "आप सभी के मेहनत का ही परिणाम है कि आज प्रदेश में गोधन न्याय योजना की सफलता देखने को मिल रही है." गौठान समूह में काम करने वाली एक महिला को प्रमुख सलाहकार ने 500 रुपए का इनाम (Chief Ministers advisor gave reward Rs 500 to lady of Gothan IN balod) दिया. महिला इनाम पाकर महिला काफी खुश हुई.



कलेक्टर ने बताई उपलब्धियां: बालोद कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री के सलाहकार को बालोद जिले के गौठानों की उपलब्धियां बताई. कलेक्टर ने कहा कि यहां पर हमारी मिट्टी में जो उर्वरक गोबर से तैयार होकर मिल रहे हैं उसका सकारात्मक परिणाम (Chief Ministers advisor visit Gothan in balod) देखने को मिल रहा है. वहीं सभी जगह पर चारागाह सहित अन्य सकारात्मक कार्य भी हो रहे हैं.

पशुधन का हो विकास: मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि "प्रदेश सरकार ने जब इस योजना की शुरुआत की थी, उसका मुख्य उद्देश्य पशुधन से फसलों की सुरक्षा करना और पशुधन का सुरक्षा संरक्षण है. इसका महत्व आम जनता तक पहुंच पाए. उन्होंने कहा कि "यहां पर इसी दिशा में प्रदेश सरकार कार्य कर रही है और इसके हर तरफ परिणाम देखने को मिल रहे हैं. आज का दौरा इन्हीं गौठानों की व्यवस्था (Chief Ministers advisor visit Gothan in balod) को लेकर था."





गरुवा अब गोरु नहीं रह गया: सीएम के मुख्य सलाहकार प्रदीप शर्मा ने आगे कहा कि "गरवा अब गोरू नहीं रह गया है. हर तरफ इसके सकारात्मक परिणाम देखे जा रहे हैं. पूरे प्रदेश में 75 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई, उससे लाखों क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण (Chief Ministers advisor visit Gothan in balod) किया गया है. आज प्रत्येक जगहों पर कंपोस्ट खाद की आवश्यकता है और इसकी पूर्ति भी हो पा रही हैं. आज मिट्टी को जैविक खाद की जरूरत है." सलाहकार प्रदीप शर्मा के साथ पूरे दौरे में कलेक्टर गौरव कुमार सिंह, वन मंडल अधिकारी आयुष जैन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रेणुका श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.